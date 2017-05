Referandum sonrası çalışma hayatında çok önemli düzenlemeler bir bir hayata geçiyor. Özel sektör çalışanları kıdem tazminatını garantiye alırken kamuda da toplu sözleşme ile kadro ve zamlar geliyor

Referandum sonrası gündemin ekonomiye kaymasıyla birlikte çalışma hayatında da çok önemli değişiklikler hayata geçmeye başladı. Hem özel sektörde hem de kamuda çalışma barışını sağlayacak yasalar birbiri ardına gelecek. Bu yılın toplu sözleşme senesi olması sebebiyle kamuda hem önümüzdeki iki yılın zamları hem de sosyal haklar belirlenecek. Bundan emekliler de nasibini alacak.



MEMUR VE EMEKLİSİNE 2 YILLIK ZAM: Yaklaşık 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi için 2017 yılı toplu sözleşme senesi olacak. Memurlar ve memur emeklileri, ağustosta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde 2018 ve 2019 zamlarını öğrenecek. Böylece bu iki yıl boyunca her 6 ayda bir yapılacak maaş zamları ortaya çıkacak. Sadece zamlar değil sosyal ve mali haklar da bu masada açıklığa kavuşturulacak. 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesi ise bu ay yapılacak. Türkİş burada da yüzde 18 zam teklifi ile masaya geliyor.



KADRO KARMAŞASI BİTİYOR: Toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme gelmesiyle 657 sayılı yasada yapılacak değişikliklerle kamudaki kadro karmaşası da son bulacak. 4-a,b,c,d gibi harflerle sınıflandırılan personel, kamu çalışanı şemsiyesi altında toplanacak. Daha önce üzerinde çalışılan taşeron işçilerin kadrosuna da formül bulunacak. Böylece 700 bin civarında taşerona kadro yolu açılacak.



ÖZEL SEKTÖRE TAZMİNAT: Kıdem tazminatı fonuyla ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sosyal tarafların bir araya gelmesiyle değişikliğe son şekli verilecek. Yapılan çalışmaya göre herkesin tazminatına kavuşacağı, istifa edenin de parasını alabildiği, işverenlerin her ay para yatırarak tazminat yükünden kurtuldukları bir sistem hayata geçecek. Şu anda 1 yılda alınan tazminat fon sayesinde 1 gün bile çalışılsa hak edilmiş olacak. Çalışanlar tazminattaki paralarını istedikleri an görüp çalıştırabilecek. Ayrıca belli şartlarda (ev alma, 15 yılın dolması, evlenme gibi) paranın bir kısmı da çekilebilecek.



EMEKLİYE ENFLASYON FARKI

Temmuz ayında ise 11.5 milyon emeklinin bu yılki ikinci zam oranları belli olacak. Memur emeklileri yüzde 4 artı enflasyon farkı (yüzde 3'ün üzerindeki oran) alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayından temmuza kadarki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Bu oranın kaç olacağı da netleşmeye başladı. İlk 4 aydaki enflasyon oranı dün açıklanan rakamlarla yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 2.71 olacak. Ancak son iki verinin eklenmesiyle kesin rakam da ortaya çıkacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranlarının yüzde 5 civarında olması bekleniyor.



Hamilelik geçerli değil

4 yıldır bir işyerinde çalışıyorum. Yakında bir çocuğum olacak. Bu gerekçeyle istifa etsem işsizlik maaşı ve tazminat alabilir miyim? Hatice SAYGI

Kıdem tazminatı almak için kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmanız gerekiyor. İşsizlik maaşı için de bu geçerli. Hamile olduğunuz için ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız



İlk tarih sayılıyor

Ben 1970 doğumluyum. Ancak nüfusta 1972 yazılmış. Daha sonra mahkeme kararı ile yaşımı düzelttirdim. Benim emeklilik hesabım yeni yaşımdan mı yapılacak? Hayati ALA

Emeklilik hesaplamalarında mahkeme kararıyla da olsa yaş tashihleri kabul edilmiyor. İlk sigorta olduğunuzda nüfus cüzdanınızda ne yazıyorsa o tarih geçerli olacak.



İzinler bölünüyor

Bir işyerinde 6 yıldır çalışıyorum. Senelik izin hakkım kaç gün? Bunun tamamını kullanmak zorunda mıyım? Meltem SUBAŞI

İşyerindeki kıdeminize göre senelik izin hakkınız 20 gün. Bunun 10 gününü kullandıktan sonra kalan 10 gününü istediğiniz kadar bölüp kullanabilirsiniz.



Sorularınızı bekliyoruz

Sorularınızı bizesorun@sabah.com.tr ve faruk.erdem@sabah.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bize Twitter'dan @farukerdem adresinden ulaşabilirsiniz.