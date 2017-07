Nişanlınızın vergi borcuna bakın

Eşlerden birisinin daha önce borcu varsa yapılacak hacizde ortak mallara belge yoksa el konulabiliyor. Evlilikten önce edinilen mallar ise ancak belge ile ispatlanırsa kurtarılıyor

Evlilik hazırlığı yapan çiftler nişanlılarını tanımaya çalışırken onların borç yapılarını da araştırmak durumunda. Çünkü geçmişten gelen özel ve kamu borçları sonra başlarına iş açabilir.

Eşlerinin bankalara ya da kamuya vergi borcu olduğunu öğrenenler tedirgin oluyor. Çünkü yapılacak bir hacizde onlara ait mallara da el konulması mümkün. 8 Aralık 2001 tarihinde yapılan bir düzenleme ile evlilik sözleşmesi müessesesi hayatımıza girdi. Bu noktada dört ayrı rejim uygulanıyor. 1) Edinilmiş mallara katılım rejimi, 2) Mal ortaklığı rejimi, 3) Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, 4) Mal ayrılığı rejimi. Eğer bu tarihten sonra evlenen ya da evliliği devam edenler sözleşme yapmadılarsa ilk maddedeki edinilmiş mallara katılım rejimi devreye giriyor. Yani evlilik süresince edinilen tüm mallara eşler ortak durumda. Size bir miras kalırsa bu mal ortak olmuyor. Ancak bu maldan bir gelir elde ederseniz bu kez gelirin yarısı eşinize ait oluyor. Yine manevi tazminat da kişisel mal olarak sayılıyor. Bu kısma karşılıksız olarak kazanılan her para ya da mal giriyor.



BELGELENDİRMEK ÖNEMLİ

Gelelim borç meselesine. Burada durum biraz farklılık gösteriyor. Çünkü borçlar kişisel sayılıyor. Eşlerden birisinin vergi borcu olduğunda diğer eşin kişisel mallarına haciz konulamıyor. Ancak edinilmiş mallarda durum değişiyor. Edinilmiş malların sahibi belge ile kanıtlanamaz ise bu kez haciz uygulanıyor. Haciz memuru ispatlanamayan malın borçluya ait olduğunu varsayıyor. Öyle görünüyor ki eve aldığınız her malın belgesini saklamakta fayda var. Ancak eşlerden birisinin bu mallardaki hissesinin tespiti de mahkeme kanalıyla yapılabiliyor. Fakat bir eşin borcundan dolayı diğer eşin maaşına haciz konulamıyor.



HİLE VARSA İPTAL DAVASI AÇILIYOR

Boşanma ve ölüm durumunda ise edinilen malların kimin üzerine olduğuna bakılmadan tasfiyesi yapılıyor. Ancak muvazaa durumu burada istisna tutuluyor. Yani borcu olan eş tüm malları eşinin üzerine yaptırıyorsa burada hile olup olmadığı araştırılıyor. Bu durumda iptal davası da açılıyor.







SON 3.5 YIL ÖNEMLİ



18.04.2017'de emekli oldum. 2009'da şirket ortaklığımdan dolayı Bağ-Kur'lu olduğumu belirtip yeni hesap yaptılar. Maaş 1.061 TL düştü. Dava açabilir miyim?

Ahmet Şükrü SUSUZ

3.5 yıl hangi kurumda kalmışsanız emeklilik oradan hesaplanıyor. Dava açma hakkınız var.



STAJ SAYILMIYOR



Sigorta ilk giriş tarihim 1996 yazıyor ama bu tarihte staj yapıyordum. İşe başladığım tarih ise 2001. Hangisi geçerli sayılır?

Sercan ÇAPAR

Staj sigortası emeklilikte hesaplanmıyor. Dolayısıyla hesabınız 2001'e göre yapılacak. 7 bin gün ve 60 yaş şartlarınız var.



BORÇLANMA YAPIN



1995'te çalışmaya başladım. Ancak yeteri kadar prim birikmedi. Daha sonra 2 çocuğum oldu ve çalışamadım. Şimdi tekrar işe başladım. Boşlukları nasıl öderim?

Semiha CANLI

İki çocuğunuz için borçlanma yaparak toplamda 1.440 gün kazanabilirsiniz.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



1980 doğumluyum. 1998/11 sigorta başlangıcım ve 4000 günüm var. 3 çocuk annesiyim.

(Çınar)

20 yıl 55 yaş ve 5.975 gün şartlarınız var. Eğer üç çocuğunuz sigortadan sonra dünyaya gelmişse borçlanıp priminizi tamamlayabilirsiniz. Her çocuk 720 gün kazandırır. Yaşınız dolunca da emekli olursunuz.



10.05.1990'da sigortalı oldum. 6 bin günü geçen primim var. 1970 doğumluyum.

Hayati SARI

25 yıl 52 yaş ve 5.325 gün şartlarınız var. Priminiz ve yılınız tamam. 2022'de emekli olursunuz.



1967 doğumluyum. Ocak 1989'da sigortalı oldum. 7 bin günüm var.

Semih CUMA

25 yıl 51 yaş 5.450 gün şartlarınız var. Prim ve yıl tamam 2018'de emekli olursunuz.