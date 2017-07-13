Emekliye yüzde 4 ek ödeme

Temmuz ayı ile birlikte zamlarına kavuşan emekliler, yüzde 4 ve 5 olarak belirlenen ek ödemelerini de alıyor. Ek ödeme oranları ise maaşa göre belirleniyor, net ücrete ekleniyor

Milyonlarca emekli bu ay enflasyondan kaynaklı maaş zamlarını ve farklarını alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.89 oranındaki zamlarını ücretleriyle birlikte alırken Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 4+2.92 oranındaki zam ve enflasyon farklarını ayrıca hesaplarında görecek.



ÜCRETE GÖRE ORAN

Emeklilerin maaşlarının yanında ücret miktarlarına göre değişen oranlarda ek ödemeleri de bulunuyor. Daha önce verilen vergi iadesi sisteminin kaldırılmasıyla emekliler için ek ödeme getirildi. Bu ek ödemeler de maaşa göre belirlendiği için bu ay artış gösterecek. Ek ödemeler düşük maaşlı emekliler için yüzde 5, yüksek maaşlılar için ise yüzde 4 oranında belirleniyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Buna göre 900 liranın altındaki maaşlara yüzde 5 ek ödeme yapılıyor. Daha yukarıdaki ücretlerde ise ek ödeme oranı yüzde 4.

Emekliler bankaya yatan parayı maaşları olarak bildikleri için kafalar zam dönemlerinde biraz karışıyor. Oysa emeklilerin de net maaşı bulunuyor. Zaten tüm zamlar da bu net maaş üzerinden hesaplanıyor. Bunu öğrenmek de çok kolay. E-devlet şifrenizle hesabınıza girdiğinizde maaş bilgisi bölümünde bordro benzeri bir sistemle karşılaşıyorsunuz. Burada emeklinin net maaşı ve ek ödemesi ayrı ayrı gösteriliyor.



HESAP NASIL YAPILIYOR?

Emeklilerin zam hesabı da burada gösterilen net maaş üzerinden yapılıyor. İsterseniz örnek bir hesaplama yaparak konuya açıklık getirelim.

Bir emeklimizin haziran ayında bankaya yatan maaşının 3.005 lira olduğunu varsayalım.

Bu emeklimizin maaşının içinde yüzde 4'lük ek ödeme (115 lira) bulunuyor.

Buna göre net maaşı ise 2.890 lira.

Temmuz zammı ise bunun üzerinden hesaplanıyor. Buna göre

Temmuz ayı net maaşı: 2.890 X % 5.89 = 3.060.22 TL

Temmuz ayı ek ödemesi (% 4): 122.40 TL

Bankaya yatacak miktar: 3.182.62 TL

Enflasyon zammı: 170.22 TL

Ek ödeme zammı: 7.40 TL



TAZMİNAT HAKKI VAR

1979 doğumlu ve Ocak-2003 sigorta girişliyim, 4900 günüm var. Ne zaman emekli olurum ve gün sayısı dolunca tazminat alabilir miyim? (İsmi saklı)

İşe girişinize göre 60 yaş ve 7 bin günle emekli olursunuz. 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olduğunuz için istifa ile tazminat hakkınız yok. İşten çıkartıldığınızda tazminatınızı alırsınız.



SSK ERKEN EMEKLİ EDER

1973 doğumluyum. SSK girişim 21.08.1998. Prim günüm 4172. Bağ- Kur'lu 1978 günüm var. SSK'ya geçebilir miyim? A. Hamit BAKMAK

Bağ-Kur'da kalırsanız 57 yaşında ve 9 bin prim günüyle emekli olursunuz. Son 7 yılın 3.5 yılı SSK olursa bu kez 5900 günle ve daha erken emekli olursunuz.



MEMURLARA KOLAYLIK

Memuriyetten usulünce istifa eden bir memur, emekli sandığı emeklisi olabilmek için, primleri dışarıdan ödemeye devam edebilir mi? Yusuf SALİM

1 Ekim 2008 öncesi memur olmuşsanız, 10 yılınız dolmuşsa, istifadan sonra 6 ay içinde SGK'ya başvurarak primleri dışardan ödeyip emekli olabilirsiniz.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

15.10.1989 tarihinde sigortalı oldum. Halen çalışıyorum. 1969 doğumluyum. Yusuf SANCAK

25 yıl 51 yaş ve 5450 gün şartlarınız var. Yılınız ve priminiz tamam. 2020 yılında emekli olursunuz.

1975 doğumluyum sigorta başlangıç günüm 15.3.2011. 658 gün primlerim yatmış durumda. Şener ARDA

Bu primle emekli olamazsınız. Tam emeklilik için 7 bin 200 gün prim ödemeniz lazım. Emeklilik yaşı ise 61.

01.01.1962 doğumluyum. 01.10.2003 sigorta başlangıcım. 4202 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim? Emin AKDAĞ

Sigortanız oldukça geç yapılmış. Buna göre 60 yaş ve 7 bin gün prim ile emekli olursunuz. 2798 gün daha çalışmanız gerekiyor.