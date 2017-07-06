Altı aylık enflasyon yüzde 5.89 oldu. Emekli ise bu dönemde yüzde 10.9 zam aldı. Kazancı harcamayı geçti. Ücret eşitliği için ise taban maaşa seyyanen zam gerekiyor

Temmuz ayı ile birlikte yaklaşık 15 milyon emeklinin ve memurun maaşlarına yapılacak zamlar belli oldu. Önceki gün açıklanan rakamlara göre 6 aylık enflasyon (aralık ile temmuz arasındaki tüketici fiyat endeksi değişimi) yüzde 5.89 olarak belirlendi. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı oldu. Emekli memur ve memurlar için ise yüzde 4'ün üzerine yüzde 2.92'lik enflasyon farkı eklendi ve zamları yüzde 6.92'ye ulaştı.

TÜFE'de haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.27 düşüş, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5.89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.90 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9.36 artış gerçekleşti.



YILLIK ZAM ARTTI

Emekliler ve memurlar yılbaşında da zam almışlardı. Buna göre SSK ve Bağ- Kur'lular yüzde 4.73 oranında zamlarını maaşlarına eklediler. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3 toplu sözleşme zammı almışlardı. Kümülatif olarak düşündüğümüzde, memurların ve memur emeklilerinin ocak ve temmuz ayında aldıklarıyla birlikte yıllık zamları yüzde 10.1, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2017 yılı için aldıkları toplam zam ise yüzde 10.9 oldu. Aralıkta bin TL olan bir SSK emeklisinin maaşı, temmuzda bin 108 liraya ulaştı. Maaşta, yüzde 10.9 artış yaşanan bu dönemde, enflasyon ise yüzde 5.89 olarak gerçekleşti. Başka bir ifade ile bin liranın satın alma gücü 941.1 liraya gerilerken, emekli 58.9 lira fazla harcama yapmak zorunda kaldı. Fakat zammın yüksek olması nedeniyle emeklinin kazancı 109 lira arttı.



SATIN ALMA GÜCÜ AZALMADI

Zam oranlarının emeklinin hayatına nasıl dokunduğunu birkaç hesapla görmeye çalışalım. Yılbaşı öncesinde maaşı 1.000 lira olan bir SSK emeklisinin ücretindeki değişim şöyle yaşandı.

Maaşı ocakta 1.047,30 lira oldu.

Temmuzda maaşı 1.108,99 liraya çıktı.

Aldığı zam yüzde 10.9 oldu.

Aynı dönemde enflasyon yüzde 5.89 gerçekleşti.

1000 liranın satın alma gücü 941.1 liraya düştü.

Emekli 58.9 lira fazla harcarken kazancı 109 lira arttı.

1000 lira alan memur emeklisindeki artış ise 101 lira oldu.



SEYYANEN ZAM YAPILMASI GEREK

Son dönemdeki artış ile emekliler enflasyona ezdirilmiyor olsa da milyonlarcasının temel maaşları düşük olduğu için artışlar tatmin edici olamıyor. Geçen sene yapılan seyyanen zam benzeri bir artış taban ücretleri yükseltecektir. En düşük maaş asgari ücret kadar olursa mağduriyetler giderilir.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

06.07.1968 doğumluyum. Sigorta girişim 01.12.1989. Prim gün sayım 7 bin. Askere gidiş tarihim 01.03.1988. Ali Tunç SÜSLER

25 yıl 52 yaş ve 5 bin 525 prim günü şartlarınız var. Ancak 10 günlük askerlik borçlanması ile işe girişi 22.11.1989'a çekip 51 yaşında emekli olabilirsiniz. Prim tamam.

Annem 1957 doğumlu, ilk ise giriş tarihi 03/1972. O tarihten itibaren sadece 139 gün prim ödemesi yapılmış. 4 çocuğu var. Birsen VARAN

3 bin 600 günle emeklilik için primin tamamlanması lazım. 3 çocuk borçlanması ile 2160 gün kazanır. Bin 301 gün daha prim öderseniz emekli olur.