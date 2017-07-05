Memura 2.721 lira emekliye 1.871 lira

Memurlar
bu ay maaşlarını çifte zamlı alacak. İlk 6 aylık enflasyona göre Temmuz zammı yüzde 2.92 enflasyon farkı + yüzde 4 toplu sözleşme artışı
şeklinde olacak. Kamu görevlilerinin maaşında 163 ile 648 lira arasında artış yaşanacak. Memurların Temmuz zammı toplu sözleşmede belirlenmişti. Buna göre; Ocak'ta maaşları yüzde 3 artırılan memurlar, Temmuz'da ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 5.89 çıkması ile memurlara enflasyon farkı ortaya çıktı. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre memurlar yüzde 2.92
enflasyon farkı alacak. Maaşlara bu durumda Temmuz'da yüzde 6.92
zam yansıtılacak. Temmuz zammı maaşlarda 163 lira ile 648
lira arasında artış getirecek. En düşük memur maaşı 2 bin 558 liradan 163 lira artışla 2 bin 721 liraya
yükselecek. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki müsteşar maaşı ise 9 bin 787 liradan 648 lira
artışla 10 bin 435 liraya
çıkacak.
EN AZ 121 LİRA
Memur emeklilerinin Temmuz zammı hesabı da memurlarla aynı. En düşük memur emeklisi maaşı yüzde 6.92 artış ile bin 750 liradan bin 871 liraya
yükselecek. Memur emeklisinin alacağı en düşük zam 121 lira
olacak.
EM EKLİYE 250 LİRA
Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK)
yaptığı açıklama ile
enflasyon Ocak-Haziran
döneminde yüzde 5.89
çıktı. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli
olanlara 49 lira ila 250 lira
arasında
zam yapılacak. 2000'den önce emekli
olan bir SSK'lı emeklinin taban
maaşı bin 485 liraya, 2000-2008
tarihleri arasında emekli
olan SSK'lı emeklinin
maaşı bin 165 liraya
çıkacak. Bağ-Kur'lu
esnafın taban maaşı
bin 290 liraya, Tarım Bağ-Kur'undan
emekli olan bir vatandaşın en düşük
maaşı ise bin 6 liraya
yükselecek. Bu
yıl emekli olan SSK'lıya ise en az 885 lira maaş
bağlanacak.
ÖDEME NE ZAMAN?
SSK
ve Bağ-Kur emeklileri
zamlı maaşlarını,
emekli kartlarındaki
tahsis numarasının
son rakamına göre
Temmuz'un 17'si ile
28'i arasında alacak. Memurların
da zamlı
aylıkları yetişirse 15 Temmuz
'da hesaplarına
yatırılacak. Memur emeklileri
Temmuz
maaşını Ramazan
Bayramı'ndan önce
almıştı. Bu yüzden
zam farklarını SGK'nın
ilan edeceği günde
alacaklar.