Memura 2.721 lira emekliye 1.871 lira

BUGÜN NELER OLDU

Memurlarbu ay maaşlarını çifte zamlı alacak. İlk 6 aylık enflasyona göre Temmuz zammışeklinde olacak. Kamu görevlilerinin maaşında 163 ile 648 lira arasında artış yaşanacak. Memurların Temmuz zammı toplu sözleşmede belirlenmişti. Buna göre; Ocak'ta maaşları yüzde 3 artırılan memurlar, Temmuz'da ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 5.89 çıkması ile memurlara enflasyon farkı ortaya çıktı. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre memurlarenflasyon farkı alacak. Maaşlara bu durumda Temmuz'dazam yansıtılacak. Temmuz zammı maaşlardalira arasında artış getirecek. En düşük memur maaşı 2 bin 558 liradan 163 lira artışlayükselecek. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki müsteşar maaşı ise 9 bin 787 liradanartışlaçıkacak.Memur emeklilerinin Temmuz zammı hesabı da memurlarla aynı. En düşük memur emeklisi maaşı yüzde 6.92 artış ile bin 750 liradanyükselecek. Memur emeklisinin alacağı en düşük zamolacak.'nun (TÜİK)yaptığı açıklama ileenflasyondönemindeçıktı. SSK ve Bağ-Kur'dan emekliolanlaraarasındazam yapılacak. 2000'den önce emekliolan bir SSK'lı emeklinin tabanmaaşı bin 485 liraya, 2000-2008tarihleri arasında emekliolan SSK'lı emeklininmaaşı bin 165 lirayaçıkacak. Bağ-Kur'luesnafın taban maaşıbin 290 liraya, Tarım Bağ-Kur'undanemekli olan bir vatandaşın en düşükmaaşı iseyükselecek. Buyıl emekli olan SSK'lıya ise en azbağlanacak.vezamlı maaşlarını,emekli kartlarındakitahsis numarasınınson rakamına göreTemmuz'un 17'si ile28'i arasında alacak.da zamlıaylıkları yetişirse'da hesaplarınayatırılacak.Temmuzmaaşını RamazanBayramı'ndan öncealmıştı. Bu yüzdenzam farklarını SGK'nınilan edeceği gündealacaklar.