Emekliye en az 2.199 TL maaş

Hükümetin memur ve memur emeklilerine verdiği zamla 2 bin TL’nin altında maaş alan emekli kalmayacak. Memur emeklilerinin zamlı maaşlarını kıdem ve ünvanlarına göre hesapladık

Toplu sözleşme görüşmeleri tamamlanarak memurların ve memur emeklilerinin alacakları zam oranları belli oldu. Buna göre, 3.2 milyon memur ile 1.9 milyon emekliye 2018 yılı için 4+3.5 ve 2019 yılı için de 4+5 oranında zam yapılacak. Memurlar ve emekliler ilk zamlı maaşlarını Ocak 2018 tarihinde alacak. Bu maaşlara Temmuz 2017 ile Ocak 2018 arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranına göre fark da eklenecek. Bu sürede enflasyon yüzde 4'ün üzerinde çıkarsa aradaki oran maaşlara eklenecek. Yeni zam oranlarına göre emeklilerin maaşlarında en az 328 lira 22 kuruşluk bir artış oldu. Böylece en düşük emekli maaşı Temmuz 2019'da 2.199 liraya ulaşacak ve 2 bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Memurlarda ise toplam zam miktarı 477 lira 34 kuruştan başlayacak. Bu durumda da en düşük memur maaşı Temmuz 2019'da 3.198 liraya çıkacak. Emekli memurların alacakları zamlar tablomuzda yer alıyor. Bu rakamlara net maaş olduğu için buna yüzde 4'lük ek ödemeler de ilave edilecek. Enflasyon farkı oluşursa zam tarihinde bu da maaş hesaplarına yatırılacak.



BÜTÇEYE MALİYETİ 13 MİLYAR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, memur zammının 2018 bütçesine maliyetinin yaklaşık 13 milyar lira olduğunu açıkladı. Bakan Ağbal, toplam 140 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını ve 27 milyar lira gelir elde edildiğini belirterek, "Bundan sonra artık kimse bir yeniden yapılandırma kanunu beklemesin" dedi. Ağbal, yüzde 4.4'lük büyüme oranını revize edeceklerini de belirtti.



