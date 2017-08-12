İşe dönemeyene 8 maaş

Haksız yere işten atılanların dava için bir ay süresi var. Arabulucu üç haftada sorunu çözerken, karara uymayan işveren 8 maaş tazminat ödüyor

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çeşitli güvenceler bulunuyor. Bunlardan birisi de işçilerin haksız yere çıkarıldıklarında işe geri dönme hakları. Çalışan bu davalarda mahkemenin kararına göre sekiz maaşa kadar tazminat da kazanıyor. Bu davalarda süre çok önemli.

Hem işveren hem de çalışan açısından 1'er aylık süreler var. Çalışan bir ay içinde davayı açmak, işveren de bir ay içinde işçisini yeniden işe almak zorunda.

İşe geri dönüş davası açabilmek için işyerinde en az 6 ay çalışma şartı bulunuyor. Yine işyerinizde 30 ve daha fazla işçi olması şartı da aranıyor.

Aynı işyerinin tüm şubelerindeki çalışan sayısı dikkate alınıyor unutmayın. Davayı bir ay içinde açtıktan sonra sonuçlanmasını beklemeniz gerekiyor. Mahkemeler işverenin sizi tekrar işe almama ihtimaline göre burada tazminat da belirliyor.

Bu da sekiz maaşa kadar çıkıyor. Dava bittikten sonra 10 gün içinde işverene yazılı olarak başvurmanız gerekiyor. Bu başvurudan sonra işveren bir ay içinde sizi işe başlatmak zorunda. Bunu yapmaz ise mahkemenin belirlediği tazminatı ödüyor.



ARABULUCU 3 HAFTADA ÇÖZECEK

İş mahkemelerinin yapısını değiştirecek yasa tasarısı komisyondan geçti yakında yasalaşacak. Böylece yukarıda bahsettiğimiz işe iade davaları da önce arabulucuya gidecek. Burada arabulucu hem işe iade kararını hem de işe başlatılmaması durumunda ödenecek tazminatı belirleyecek. Bu tür davalar 3 hafta içinde çözülecek ve aylar hatta yıllar süren mahkeme süreci de sona erecek. Eğer arabulucu ile sorun çözülemezse dava yoluna gidilecek. Ancak dava açmanın ilk şartı arabulucuya gidilmesi olacak.



SAĞLIĞA TAZMİNAT



5 yıldır çalıştığım işyerimden sağlık sebebiyle ayrılmak istiyorum Tazminat alabilir miyim?

Sedef YAR

Sağlık sorunları eğer yaptığınız iş dolayısıyla ortaya çıkmışsa haklı fesih hakkınızı kullanabilirsiniz. Ancak bunun dışında bir sağlık sorunu nedeniyle ayrılırsanız tazminat alamazsınız.



İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK



Eşimin 4 yıllık SSK'sı var. Şu anda isteğe bağlı ödüyoruz. 4.500 prim günü ile emekli olabilmesi için ne yapmak lazım?

Murat TAŞKIN

İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında bu yüzden 5.400 gün gerekiyor. Son 3.5 yılı SSK'lı olursa ancak 4.500 günle ve 25 yıl sigorta ile emekli olur.



İŞSİZLİK MAAŞI



Yedi yıldır çalıştığım işyerimden çıkartıldım. İşsizlik maaşına başvuracağım. Acaba kaç ay maaş alabilirim?

Suna ÇELİK

İşsizlik maaşının süresin son 3 yıldaki primler belirliyor. 600 güne 6 ay 900 gün ise 8 ay ve 1090 gün ise 10 ay maaş alırsınız. Siz 7 yılda çalıştığınız için 10 ay maaş alırsınız.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



18.10.1992 'de sigortalı olarak başladım. Halen çalışıyorum. 1970 doğumluyum. Primim doldu.

Meltem ARICI

20 yıl 49 yaş 5.600 gün şartlarınız var. Prim ve yıl tamam. 2019'da doğum gününüzde emekli olursunuz.



05.10.1988 tarihinde sigortalı oldum. 1967 doğumluyum. 4.200 günüm var.

Hacı KUL

25 yıl 51 yaş ve 5.450 gün şartlarınız var. Yıl tamam, yaşınız 2018'de dolacak. Primi tamamlayıp emekli olabilirsiniz.



08.06.1988'de sigortalı oldum. 1967 doğumluyum. 6.500 günüm var. Askerliğimi sigortadan önce yaptım.

Metin KARA

25 yıl 51 yaş ve 5450 gün gerekiyor. Prim ve yıl tamam. Bir aylık askerlik borçlanması yaparsanız yaş şartı 50 olur ve bu yıl emekli olabilirsiniz.