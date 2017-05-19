İstanbul'da kışlık mekanlar bir bir kepenklerini indiriyor. Ulus 29 ile Fenix sezonu bitirdi mesela... Bu sırada da yazlık mekanlar bize göz kırpmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Suada'da düzenlenen partide Boğaz'ın ortasında dans edenleri görünce, 'Bu yaz ada atağa geçer mi? Yoksa ada insanı mı olacağız?' diye düşündük. Ortaköy'deki Capricorn da pazarları chill out partileri yapmaya başladı. Burası, yemek sonrası dans etmek için iyi bir alternatif olabilir. Aynı mekanda geçtiğimiz pazar Çiğdem Kayalı, eşi Uğurcan Kaya için bitmeyen bir doğum günü partisi düzenlemiş.

Kulağıma bir son dakika haberi daha geldi... Kuruçeşme'deki Huqqa'nın yanı başında yeni bir yazlık kulüp daha açılıyor. Mekan, Reina'dan çok daha büyük bir alana sahipmiş. İçinde farklı restoranlar olacakmış, ortada ise dans edilecek dev bir pist... Deniz kenarındaki barda akşam üstü içkinizi yudumlayabileceğiniz, peyzaj mimarisiyle dikkat çeken bir kulüp olacakmış. Mekanın ismi şimdilik gizli tutuluyor ancak birkaç güne kalmaz öğrenip sizinle paylaşacağım.





Çiğdem Kayalı, eşi için Capricorn'da yaşgünü partisi düzenledi.



KLEIN'IN ZEHİRLİ SARMAŞIKLARI

Son iki yıldır kış aylarının en iyi dans kulüplerinden olan Klein'ın yazlığı da İstanbul'da açılıyor. Mekan, eski gezginlerin iyi bildiği Nu Teras'ın yerinde, ayağımızın alışık olduğu Tepebaşı'nda kapılarını açacak. İsmi de Klein Garten olacak. Garten'ın Almanca bir kelime olması, konseptin ve müziğin Berlin kulüplerini anımsatacağı hissini veriyor insana. Peki bu bahçede neler olacak? Zehirli sarmaşıklar, Adem ile Havva'nın yasak elması ve daha neler neler... Ben şimdiden heyecanlandım doğrusu... Bugünlerde Bodrum'daki yazlık evleri Eva Klein'a taşınmaya hazırlanan Klein ekibi, bir yandan da Tepebaşı'ndaki gökyüzü bahçesinin ilk fidanlarını dikiyor. Tam da şehirde bu yaz bir şey yok derken, bu haber iyi geldi doğrusu... Klein'cılara büyük alkış...





Harbiye Açıkhava'da bu yaz da konserler devam edecek.



AÇIKHAVA YIKILMIYOR

Geçtiğimiz yıl bu zamanlar tüm gazetelerin ve köşe yazılarının gündeminde bu vardı: Harbiye Açıkhava Tiyatrosu yıkılıyor... 70 yıllık mekanın üstünün kapatılacağı ve yılın 12 ayı kullanılabilecek bir salona dönüştürüleceği söyleniyordu. Çok iyi hatırlıyorum; geçtiğimiz yıl Açıkhava'da son kez Tarkan'ı izleyip bu tarihi mekana elveda deriz diye düşünüyorduk. Konser alanında herkes 'Açıkhava'nın üstü kapanacak, yok yok tamamen kapılarını kapatacak' diye konuşuyordu. Birçoğumuzu üzen bu durum ne oldu da değişti bilemiyoruz ama bu yıl da Açıkhava'da konserlerin tadını çıkarabileceğiz. Mesela Zubizu Harbiye Açıkhava Konserleri'nde, 17-22 Haziran'da Şebnem Ferah, MFÖ, Bülent Ortaçgil, Birsen Tezel, Athena ve Kenan Doğulu sahneye çıkacak. Bu yıl da Açıkhava'dayız, hadi geçmiş olsun...