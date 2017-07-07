Kapkaççı kızlar sahillerde fink atıyor

Bu yaz çok olaylı, çok bombastik hikayeler var; tadına, sosuna bol bol ekmek bandırın canlarım. Alın bir çatlak grubu daha... Ne oluyor insanlarımıza?

Bu olay üst üste yaşanınca yazmak istedim. Hayal edebilmeniz içinde hikayeyi sizin için detaylandırdım. Buyrun bakalım... Altına lüks otomobilini çeken, koluna binlerce Euro'luk saatini takan, Gucci, Prada şortları, üstüne bir de logolu dev amblemli tişört giyen erkeklerimiz; gövde gösterisi yapıyor. Ama BodrumÇeşme sahil hattında bu adamlarımızı gözüne kestirip tufaya düşüren kız modelleri var.

Nasıl mı? Muhtemelen kız grubu olarak tatile çıkıyorlar. Üç-beş kız aynı otel odasını paylaşıp bavullarına tıka basa doldurdukları kıyafetleri bile ortak kullanıyorlar. Yüksek topuklu ayakkabıları, dekolteli elbiseleri ve bronz tenleri ile mekanlarda kız kıza masa yapıyorlar. Daha sonra gözlerine kestirdikleri afilli abilerle tanışıp muhabbetin dibine vuruyorlar.

Sonrası mı? Ah be erkeğimizin nefsi iki kadeh sonra ortaya çıkıyor, 'Hadi gidelim odaya ne dersin?' deyip kızı kandırdığını sanıyor. Kızlar içiyor gibi davranıyorlar ama ayıklar. Daha sonra erkeğin yazlık evine veya oteline gidiyorlar; maksat after party kafası. Ancak durun, kızların buradaki rolü erkeği uyuttuktan sonra onu soyup soğana çevirmek. Birkaç erkek arkadaşımın başına geliyor bu vaka. Kimisi altın Rolex'ini kimisi cüzdanındaki nakitleri kaptırıyor. Sabah bir uyanıyorlar ki ne kızlar var, ne de haddinden fazla değerli aksesuvarları. Kızlar mı? Vın turizm, başka bir tatil beldesine ışınlanıyorlar. Eskiden bu olaylar Las Vegas'da, Mikonos'da insanların başına gelirdi. Şimdi ise benzerleri buralarda yaşanıyor! Aman siz neyiniz var yok, kasaya kitleyin beyler. Ya da tatile çıkarken bu kadar pahalı eşya götürmeyin yanınızda.







NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

1- Tinder, instamessage gibi uygulamalardan, tanımadığınız kızlarla, fotoğraflarına hayran kalıp buluşmuyoruz. Madem nefsine yenik düştün; ilk önce tanı, ilk geceden olsun bitsine getirme. Birkaç kez görüş, anla. Fast food yemek değil ki bu!

2- Gereksiz gövde gösterisi yapmayın lütfen! Yabancı insanlarla evde, otelde buluşuyorsanız; bırakın oda kasasını, otel kasasına kitleyin önemli eşyalarınızı.

3- 'Bana bir şey olmaz, dağ gibi adamım' demeyin. İçtiğinize, yediğinize dikkat edin. Gazoz değil bu; şişede durduğu gibi durmuyor, görüyorsunuz.

4- Buluşmalara giderken yakın bir arkadaşınızı ya bilgilendirin ya da yanınıza alın; alimallah soyup soğana çevrilirsiniz, sonra çok diz döversiniz. Benden söylemesi...