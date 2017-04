Lahana turşusu, sirke, tarçın ve zencefil zayıflamaya yardımcı olan besinlerdir. Yemeğin yanında turşu yiyerek zayıflayın!

Obezitenin hızla artmaya başlaması, Amerikalı bilim adamlarını önleyici tedbirler aramaya itiyor. Bu sebeple obezite ile mücadelede her gün yeni bir bilgiye ulaşılıyor. Bunların bir kısmı beslenme alışkanlıklarını şekillendirmeyi amaçlarken, bir kısmı da yaşam tarzını etkileyecek ufak ipuçları içeriyor. Besinlerinize baharat ekleyerek ve sos kullanımında değişikliğe giderek zayıflamanız mümkün. İşte yaza fit girmenizi sağlayacak ipuçları...

1- Salata ve çorbalarınıza sirke ekleyin Son yıllarda yapılan araştırmalara göre sirkenin kolesterol ve kandaki yağlanma seviyelerine olumlu etki gösterdiği belirtiliyor. Balzamik sirke, yağ yakan genleri harekete geçirdiği bilinen asetik asitten oldukça zengindir. Bu sebeple kilo vermenize yardımcı olur. Sirkeyi doğrudan tüketmemeye dikkat etmek gerekir. Salata ve çorbalarınızı iki kaşık sirke ile tatlandırabilirsiniz.

2- Lahana turşusu yiyin Kulağa ilginç gelse de lahana turşusu zayıflamaya yardımcı olan besinlerin başında yer alıyor. Sauerkraut adıyla da bilinen lahana turşusu, kilo kaybına yardımcı olabilecek bir probiyotik türü olan lactobacillus plantarum içerir. Bağırsak ve sindirim sistemindeki iyi huylu bakteri oluşumuna katkı sağlar. Yemeklerin yanında yoğurt tüketemiyorsanız, lahana turşusunu garnitür olarak yiyebilirsiniz.

3- Zencefilin faydaları saymakla bitmiyor Yapılan araştırmalardan birinde zencefilin; antienflamatuar etkisi sebebiyle, kireçlenme tedavisinde tıpkı ilaçlar gibi etkili olduğu gösterildi. Zencefilin diğer mucizevi faydaları arasında; boğaz ağrıları ve soğuk algınlığını tedavi etmek de var. Hatta ağrılı eklemler üzerine kompres yoluyla uygulandığında eklem ağrısında ciddi azalmaya sebep olduğu da yapılan bir çalışma neticesinde gösterildi. Zencefilin bir diğer faydası ise zayıflamaya yardımcı olması. Columbia Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, bir bardak sıcak suya toz zencefil katılarak tüketildiğinde tokluk hissi meydana getirdiğini açıklıyor.

Zencefil, özellikle taze zencefil; kolay bozulan ve küflenen bir gıdadır. Bu sebeple taze almalı ve hızlı şekilde tüketmelisiniz. Zencefili yemeklerinize eklemek istiyorsanız, ocaktan almadan önce eklemelisiniz çünkü zencefil, yağ ile uzun süre pişirildiğinde acı bir tat bırakır.

4- Mayonez yerine hardal Mayonez yerine hardal kullanın. Yapılan araştırmalar, normalde tükettiğiniz mayonezi hardalla değiştirmeniz halinde yaklaşık 85 kalori daha az alacağınızı gösteriyor.

5- Tarçın tüketin Tarçının kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu ve diyabetliler tarafından kullanıldığı herkesçe biliniyor. Ayrıca tarçın, antienflamatuar ve antioksidan etkisiyle de sağlık gündemindeki yerini aldı. Yapılan araştırmalar, tarçının kalp ve kronik hastalık riskini azaltmada yardımcı olduğunu gösterdi. Ayrıca hücre bozulma ve anormal büyümesine karşı da etkili olduğu artık biliniyor. Bu da kanserle savaşta yeni bir umut kaynağımız olduğu anlamına geliyor. Günde 3-6 gram arası tarçın tüketimi, tokluk hissi sağlayarak zayıflamaya da yardımcı oluyor.

6- Yavaş çiğneyin Yapılan araştırmalara göre hızlı tüketilen besinler tokluk hissine daha yavaş ulaşılmasına neden olur. Yiyecekleri normalde olduğundan iki kat daha fazla çiğneyerek doygunluk hissine çok daha erken ulaşabilirsiniz.

7- Hareketsiz oturmayın Bir Mayo Clinic çalışması, gün boyu hareket eden kişilerin oturan meslektaşlarından 350 daha fazla kalori yaktığını buldu. Ek bir 150 kalori yakmak için öğle saatiniz sırasında bir dolaşmak için dışarı çıkın.



TABAK BOYUTLARINIZI DEĞİŞTİRİN

Sabahları kırmızı pul biber yiyin. Yapılan araştırmalar, güne acı ile başlamanın tokluk hissini uzattığını gösteriyor. Sabah kahvaltıda pul biber yerseniz, diğer öğünlerinizde tüketecekleriniz azalıyor.

Yemek tabaklarınızı değiştirin. Genelde çocuklar için üretilen 22 cm'lik tabaklar, aslında bir yetişkinin doyması için de gayet uygun ve yeterli büyüklükte.

Kahvenizden şeker, krema ve kafeini çıkarın. Bu tarife uygun bir kahve hem düşük kalorilidir, hem de açlığınızı bastırmanıza yardımcı olur.



PAKETLERİ ATMAYIN

Şekersiz sakız çiğnemenin açlığı bastırdığı bilimsel olarak kanıtlandı.

Ne yediğinizi sayın. Abur cuburdan vazgeçemiyorsanız, bir hafta boyunca yediklerinizin paketlerini atmayın ve biriktirin, haftanın sonunda hepsini bir araya getirin. Böylece ne kadar gereksiz ve çok yediğinizi fark edebilirsiniz.

Mutlaka kahvaltı yapın. Yapılan araştırmalar, kahvaltı alışkanlığı olanların diyetlerde daha verimli sonuç aldıklarını gösterdi.



BELİNİZİ ÖLÇÜN

Yemekten önce elma yiyin. Elma, lif zengini bir meyvedir ve lif, sindirim sisteminizin doğru çalışması için gereken en önemli şeydir. Yemeklerden önce bir elma yemek hem daha az miktarla doymanızı, hem de yediklerinizi kolay sindirmenizi sağlar.

Devamlı tartılarak gram hesabı yapmaktansa arada bir bel çevrenizi ölçmek çok daha faydalıdır. Hedef; kadınlar için 82.5, erkekler için 90 cm'nin altı olmalıdır.

Tam buğday makarnası yiyin. Yapılan araştırmalar, tam buğday makarnasının daha uzun süre tok tuttuğunu gösterdi.

Hedefinizi rakamlaştırmayın. Yapılan araştırmalar, küçük bedenli bir kıyafeti giyebilmeyi hedefleyenlerin, belli bir kiloya düşmeye çalışanlara göre daha başarılı olduğunu gösterdi.

Artık kilo veremiyorsanız, yaptığınız egzersiz yetersiz demektir. Bu durumda egzersizinizi en az beş dakika uzatın.

Mutfak bostanınız olsun. Her mutfağa konabilecek ufak saksılar içinde gayet iyi şekilde yetişebilen yeşillikleri ekin. Böylece sayısız fayda içeren bu yeşillikler, daima gözünüzün önünde olacak ve her yemeğinize girmeyi başaracaktır.

Yapılan araştırmalar, protein zengini fasulyenin, uzun süre tok kalmanızı sağladığını ortaya çıkardı.

Mantar, düşük sodyumlu soya, zeytin ve kuşkonmaz, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.



DİK OTURMAYA ÇALIŞIN

Avokado, kilo verme yolunda en iyi arkadaştır. İçerdiği yüksek lif sayesinde, sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca barındırdığı sağlıklı yağlar da kilo vermeye çalışanlar için son derece idealdir.

Doğru duruş çok önemli. Yanlış duruş pozisyonları, sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterebilir. Ne kadar dik ve doğru duruyorsanız o kadar sağlıklı görünürsünüz. Karnınızı içeri çekerek dik durmaya çalışın.