Bankalara “panikleyip kredileri geri çağırmayın” mesajı veren Başbakan Yıldırım, “Zimmet yasasındaki katı tutumu esnetiyoruz. Düzenleme bugünlerde devreye girecek” dedi. Cazibe Merkezleri'ne ilginin fazla olacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, işadamlarına "Yazdan itibaren işler yoluna girecek. Dolardaki dalgalanma geçici. Yatırımlara devam edin" çağrısı yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu'daki 23 il için geliştirilen 'Cazibe Merkezleri Programı'nın tanıtım toplantısından sonra Çankaya Köşkü'nde gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle bir araya geldi. 19.5 milyar liralık yatırım ve 112 bin kişiye istihdam başvurusu aldıkları Cazibe Merkezleri'ne ilginin fazla olacağını söyleyen Yıldırım, ilk yıl için 10 milyar liralık bir kaynak ayırdıkları bilgisini paylaştı.

Ekonomi müdürlerinin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, önümüzdeki döneme ilişkin vatandaşa ve iş dünyasına şu mesajları verdi: "Paniklemeyin, dolardaki dalgalanma geçici. Eminim ki önümüzdeki yaz aylarından itibaren Türkiye'de işler süratle yoluna girecek, önümüzdeki günlerde her şey daha güzel olacak. Yatırımlara devam edin. Türk ekonomisinin parametrelerine baktığımız zaman, hangisine bakarsanız bakın, benzer ülkelerden iyi konumdayız." Başbakan Binali Yıldırım, Bankacıların kredi verirken elini kolunu bağlayan zimmet yasası ile ilgili olarak, "Zimmet konusundaki katı tutumu biraz esnetiyoruz" müjdesini verdi.



KREDİYE KOLAY ULAŞIM

Kredi kullandırmada banka yöneticilerini aşırı tedbirli olmaya sevk eden "zimmet"le iligili çalışma yürütüldüğünü anlatan Yıldırım, "Zimmet konusundaki katı tutumu biraz esnetiyoruz. Bunun kararını aldık ve bugünlerde o düzenleme devreye girecek" dedi.

Başbakan Yıldırım, bu kararın gerekçesini şöyle açıkladı: "Adam bugün bir kredi verdi, yarın emekli oldu. 20 sene sonra çağırıyor, 'Filanca adama kredi vermiştin, o sonradan battı, banka bu kadar zarara uğradı.

Şunun hesabını ver.' Böyle bir şey olmaz.

Sen bugünkü şartlara bakarak kredi veriyorsun.

Bugün iyiydi, yarın kötü olabilir. 5 sene sonra durumunun bozulacağını nereden bilsin? Bu karar vericileri zorluyor. Bu bir sıkıntı, bunu çözüyoruz. İpin ucunu bırakmak da yanlış. Talimatla, 'Şuna şunu, buna bunu ver' denirse bunun sonu yok, bu batak. Biz durumuna bakın, inceleyin, müspet düşünün ama risklerinizi de hesap edin diyoruz. Burada prensip şudur; emniyet, kabul edilebilir risk seviyesidir. Herkes için farklıdır. Herkesin hisk alma kapasitesi değişebilir.

Referans bilgiler öngörülebilirlik için konuluyor."





Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle bir araya gelerek, ekonomi gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



BAŞARMA ŞANSLARI YOK

Bugünlerde Türkiye hakkında olumsuz bir algı yapıldığına dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Bölücü terör örgütü ve FETÖ her yerde muazzam bir faaliyet içerisinde. Ciddi paralar harcıyorlar, lobicilik faaliyetleri yapıyorlar. Çok net söylüyorum, başarma şansları yok. Yanlış algıları düzeltmek için daha fazla gayret göstermemiz lazım. Bu konuda da bir çalışma içerisine girdik. Önümüzdeki yaz aylarından itibaren Türkiye'de işler süratle yoluna girecek, her şey daha güzel hale gelecek" dedi.



AMAÇ ÜRETİMİ ARTIRMAK

Amaçlarının millete para dağıtmak olmadığını, işletmelerin sıkıntılarının giderilmesini ve tekrar üretim kervanına katılmalarını sağlamak olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Bu imkânlar, sürdürülebilir bir fayda sağlayacaksa o zaman amaca ulaşmış oluruz. Bunların sosyal desteğe dönüşmesini istemiyoruz. Bu yolla bölgede iş, aş imkânları sağlanacak" diye konuştu.



KREDİYİ GERİ ÇAĞIRMAK YANLIŞ

Yıldırım, kredi musluklarının açılmasıyla ilgili, "Bir işin sürdürülebilir olması lazım. 'Dövizde dalgalanma oldu' derseniz anlarım. Bankalar, belki yeniden değerlendirme yaparsa teminatlar yetersiz gibi gözükebilir. Bundan panikleyip, kredileri geri çağırırlarsa bu yanlış. Bankalara diyoruz ki, 'Bu gelip geçici bir durum, paniklemeyin. Gerekirse size destek de verebiliriz" şeklinde konuştu.



YATIRIMCIYA BULUNMAZ BİR FIRSAT SUNUYORU Z

Gelecek bir yılda ne kadarlık bir yatırım beklendiğinin sorulması üzerine Yıldırım, "Öngörüde bulunmak zor ama sağladığımız imkânları dikkate aldığımızda ciddi bir ilgi bekliyorum. Bu elle tutulur, cezbedici bir program. Gerçekten yatırım, üretim yapmak düşüncesinde olanlar için bulunmaz bir fırsat" değerlendirmesinde bulundu.



MERKEZ İŞİNİ YAPIYOR

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararını değerlendiren Yıldırım, şunları söyledi: "Merkez de biz de işimizi yapıyoruz. Elindeki araçlar bellidir, yapacağı şeyler bellidir, bu konuda tamamen bağımsızdır. Onlar para politikalarıyla finansal istikrara yoğunlaşıyor. Enflasyon hedeflemesi yapıyor. Koordinasyon içinde çalışıyoruz. Biz onun işine bulaşmıyoruz. O da bizim işimize fazla bulaşsın istemiyoruz. Faizin artırılmasını istemeyiz. Bu, arzu ettiğimiz bir şey değil. Faiz yüksek olursa, yatırımcının iştahı kaçar. Faiz yüksek olursa maliyetler yüksek olur. Maliyetler yüksek olursa rekabet imkanı azalır. Dolayısıyla enflasyon da artar. Faizlerin artması dalgalanmanın sonucudur. Konjonktürel bir durumdur."



BUNLAR GELİP GEÇİCİ PANİK YAPMAYIN

Döviz kurunda hareketliliğe ilişkin yatırımcılıra seslenen Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi: "Paniklemeyin, bunlar gelip geçici işlerdir. 'Dolar 3,50, 3,60 oldu. Ne yapacağız?' diyerek dolara hücum etmeye lüzum yok. Özel sektör, kamu fark etmez. Buraya giren, kayda giren her türlü kaynak bu ülkenin garantisi altındadır. 'Özel sektörün borcu, bana ne' filan diyecek halimiz yok. Buraya gelmiş, yatırıma girmiş, üretime dahil olmuş istihdam oluşturmuş, mutlaka bunların ödeme mekanizması bulunacak, yapılacak yapılıyor da. Piyasanın kamu kaynaklı döviz ihtiyacını azaltıyoruz."