Türkiye, savunma sanayiinde birinci lig oyuncusu artık. 2016’da 1.7 milyar $’lık ihracat yapan sektör; bu yıl 6 milyar $’lık iş bağlama potansiyeline kavuştu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı; 400’den fazla projeden oluşan 35 milyar $’lık portföyün sahibi..

İstiklâl ve istikbalimiz için çalışan savunma sanayimiz, son yıllarda atağa geçti ve "insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız" inancı ile sektörü dünya devleriyle birinci ligin oyuncusu haline getirdi.

Meslektaşım Vahap Munyar ile geçen hafta Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir'i ziyaret ettik ve bu alanda Türkiye'nin geldiği noktayı, küresel kabiliyetlerimizi, projeleri konuştuk.

İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış seyahatlerindeki heyet kadrosunda... Hedef savunma sanayii ihracatımızın artırılması... Dr. Demir, gidilen her ülkede sektörümüzün eriştiği düzeyi anlatıp "savunma sanayii ürünlerini bizden alın" önerisi yapıyor.

Savunma ürünleri, diğer ihracata benzemiyor ve potansiyel müşterilerin direnci şöyle şekilleniyor: "Biz onlarca yıldır savunma sanayii ürünlerimizi hep aynı gelişmiş ülkelerden alırız. Onlardan memnunuz. Neden Türkiye'den alalım?"

Cevap, kalite ve fiyat avantajı üzerinden veriliyor: "Aynı kaliteyi bizden daha uygun fiyata alabilirsiniz." Nitekim "insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız" yaklaşımı, bu fırsat penceresini sunuyor bizlere...

İhracat söz konusu olduğunda bir diğer soru "bize teklif ettiğiniz savunma sanayi ürününü Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyor mu?" şeklinde... "Biz de SSM'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın şirketlerinin ve özel sektörün ürünlerinin sahadaki başarılarının yer aldığı görüntüleri gösteriyoruz. Daha sonra muhataplarımız davet edip, tesisleri gezdiriyoruz."

İhracatı soruyoruz; "geçen yıl sektör 1.7 milyar $'lık ihracat gerçekleştirdi. SSM'de bir Müsteşar Yardımcısı sektörün ihracatının artırılmasına yoğunlaştı."

Peki, bu yılki hedef: "5-6 milyar dolarlık iş bağlama potansiyeli var. Hepsi gerçekleşir mi göreceğiz."

Zira savunma sanayiinde pazarlama farklı... Alıcı taraf başta o ülkenin silahlı kuvvetleri olmak üzere devlet kurumları. Satıcı tarafta da karşısında devleti görmek istiyor. Cumhurbaşkanımızın heyetinde yer almak bu yüzden önemli. "Sayın Cumhurbaşkanımız her dış seyahatinde yeri geldikçe savunma sanayimizden bahsediyor. Böylece karşı taraf, devletin savunma sanayiinin arkasında olduğunu görüyor."

Otokar'ın Abu Dhabi'de kısa süre önce imzaladığı anlaşmayı hatırlatıyoruz: "Otokar'a sordum, 650 milyon dolarlık iş için 3-4 yıldır görüşmeleri sürüyormuş. Yani, işin arkasında büyük çaba var."

Sektörün yakın gelecek hedef ve vizyonunu merak ettik; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar seyahatini hatırlatarak, "savunma sanayii konusunda Katar'dan bu yıl için 2 milyar dolarlık söz aldık" diyor.

Sektörün toplam cirosu şu anda 5 ilâ 5.5 milyar $ civarında. Aslında 400'den fazla projeden oluşan 35 milyar dolarlık portföyümüz var. Bir kısmı yürüyor, bazıları imzalandı, bir bölümü imzalanmak üzere. Ayrıca görüşmeleri sürenler de var."



ALTAY TANKI NE DURUMDA?

İsmail Demir'e ana geliştirici görevini Otokar'ın yürüttüğü Altay Tankı'nda son durumu sorduk; "Testler hemen hemen bitti. Sözleşme gereği seri üretim için geliştirici firmadan teklif alındı, değerlendiriliyor."



İyi ki o parçayı vermediniz sayenizde kendimiz ürettik

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. İsmail Demir, sektörde yerlilik oranını artırmaya yönelik gayretleri sıraladı; "Örneğin Endüstriyel Yetkinliği Destekleme Projesi (EYDEP) var. Amacımız, sektördeki kaliteli oyuncu sayısını artırmak, onları dünyaya açmak."

İthal edilen savunma sanayii ürünlerinde zaman zaman yedek parça sorunu yaşandığını vurguladı: "satıcı ülke aniden, 'Parçayı vermiyorum' diyebiliyor. Vermek için ülkemizi zorlayacak kurallar koymaya kalkıyor. Bu durumda sektörümüz o parçanın yerlisini yapıyor. Sonra dönüp o ülkeye, 'İyi ki o parçayı vermediniz, sayenizde kendimiz ürettik' diye teşekkür ediyoruz.

Sektörde özgüveni yükseltmek için sloganımız şu; 'İnsan yapısıysa biz daha iyisini yaparız..."



Milli tüfekte ihtiyacımız 200 bin adet

Müsteşar İsmail Demir'in odasında milli tüfeğimizin gerçek örneği var. Soruyoruz; "Milli Tüfek'te Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 20 bin, Kale Grubu 15 bin adet üretme görevi üstlenmişti. Bu konuda devreye giren başka üretici de var mı?

Cevap veriyor; "Sarsılmaz ile 10 bin Milli Tüfek üretimi için anlaşma imzalandı. Sözleşmeye ihracat şartı da konuldu.

Milli Tüfek'in geliştirilmesinde önemli rol üstlenen Kale Grubu'nun 15 bin adetlik üretimi az bulduğunu hatırlatınca, cevapladı: "35 bin adet, TSK'nın 2014 için bildirdiği ihtiyaçtı. 2015, 2016, 2017 yılları var... İhtiyaç 200 bini bulabilir."