TİM liderliğinde Tel Aviv’deki iş forumuna katılan Türk iş dünyası ile İsrailli meslektaşları ortak noktada buluştu. İnovasyon ve teknolojinin gündemi oluşturduğu buluşmadan işbirliği mesajı çıktı

Türk iş dünyası, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) öncülüğünde 120 kişilik bir heyetle Tel Aviv'de düzenlenen iş forumuna katıldı. Türk ve İsrailli işadamlarının bugüne kadar yaptığı en kapsamlı buluşmada, bankacılıktan ihracata uzanan geniş bir yelpazede 'işbirliği' mesajı çıktı. Tel Aviv turu sırasında Türkiye'nin İsrail'in teknoloji gücünden yararlanması konusu ilk olarak Şimon Perez'in oğlu Chemi Perez tarafından dile getirildi.

Perez, ilginç bir çağrıda bulundu:

"Ülkemizdeki Mobileye adlı otonom sürüş teknolojileri sağlayan şirket, kısa süre önce 15.3 milyar dolara Intel'e satıldı.

Bütün endüstriler fizikselden dijitale geçiyor.

İsrail'in bu konuda gücü var. Gelin yeni sayfa açalım, inovasyon ve tekonolojide işbirliği yapalım."



İNOVASYON ÜLKESİ: İSRAİL

Aynı örneği veren İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Eli Kohen de, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk iş dünyası temsilcileri ve Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'i kabulünde Şimon Perez'in "Ancak hayal kuranlar, rüya gibi başarabilir" sözünü hatırlattı. Kohen, İsrail'in bir inovasyon ülkesi olduğunu ve 300'den fazla uluslararası şirketin Ar-Ge merkezinin burada olduğunu vurgulayarak, "Vizyon olmadan geleceği inşa edemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

TİM'in düzenlediği İnovasyon Haftası etkinliklerine dikkat çeken Mehmet Büyükekşi, "İsrail'deki StarTAU'nun kurucusu Oren Simanian'ı geçen aralık ayında İstanbul'a davet ettik. İnovasyon Haftası'nda bize bir sunum yaptı" diyerek, Tel Aviv turu vesilesiyle StarTAU'yla işbirliği anlaşması imzaladıklarını vurguladı. Büyükekşi, "İsrail ile yüksek teknoloji ve girişimcilik konusunda işbirliği yapıp, önemli avantajlar sağlayabiliriz. Biz daha çok gözümüzle düşünürüz. Yani, bir gelişmeyi görmek, okumaktan çok daha fazla etkili oluyor. İsrail'e düzenlediğimiz bu gezi, ekonomik ilişkilerimizde etkisini gösterecek" bu gezinin önümüzdeki dönemde önemli işbirliklerine kapı açacağının mesajını verdi.

Bakan Eli Kohen, "Türkiye'nin İsrail'e, İsrail'in Türkiye'ye sunacağı çok şey var" sözlerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin yönü hakkında ipucu verirken, İsrail- Türkiye İş Konseyi'nin Onursal Başkanı Moris Reyna, 10 yıldır başkanlık görevini yürüten Menashe Carmon ziyaretten memnuniyetlerini, "Yıllardır böyle bir heyet gelmiyordu.

Daha çok görüşelim, ticareti değil, işbirliğini konuşalım" sözleriyle dile getirdi.



TİM'in öncülüğünde düzenlenen organizasyona, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı. Heyette 120 kişi yer aldı.



ADIMLAR SIKLAŞACAK SİNYALİ

Bu tür buluşmaların yararına işaret eden İsrail Sanayi Odası Başkanı Shraga Brosh da, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibiyle önemli çalışmalar yaptık.

Hisarcıklıoğlu, Filistin'i de içine katan 'Ankara Forumu'nda çok önemli rol oynadı" dedi. Türk iş dünyasının 120 temsilcisinin 2 günlük Tel Aviv ve Kudüs turu, İsrail'le işbirliği adımlarının sıklaştırılacağı sinyali verdi. TİM'in muhatap kurumlar ve StarTAU'yla imzaladığı işbirliği anlaşması, bunun işaret fişeği oldu.



BANK HAPOALİM YENİDEN BÜYÜMEYE GEÇECEK

Şirket satın almaları, birleşmeler gibi işlemlere danışmanlık yaptığını belirten İsrail- Türkiye İş Konseyi Eş Başkanı Menashe Carmon, "Bank Hapoalim'i Türkiye'ye getiren benim. Bank Hapoalim, Türkiye'deki Bankpozitif'in büyük hissedarı konumunda" dedi. Türkiye- İsrail İş Konseyi Eşbaşkanı, Bankpozitif Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hasan Akçakayalıoğlu, bu ortaklıkla ilgili çarpıcı bilgiler verdi: "İsrail'le Türkiye arasındaki gergin dönem, Bank Hapoalim'i de olumsuz etkiledi. Bankpozitif'in aktifleri 2 milyar dolardan 700 milyon dolara geriledi. Küçülmeyi durdurup, yeniden büyümeye geçebilmek için hissedarlarımızla konuşuyoruz."