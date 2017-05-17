Türk ve İsrailli bankaların her iki ülkede şube açmalarının ticareti olumlu etkileyeceğini belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İsrail’in yaş ve kuru sebze-meyve ithalatı izinlerinde sıkıntılar yaşıyoruz. Üretim alanlarında zirai karantina denetimi yapılmasının şart koşulması ticarette önemli bir teknik engel oluşturuyor. İsrail’e ihraç edilecek gıda ürünlerinde, Musevi dinine uygunluğu belgeleyen ‘Koşer Sertifikaları’ aranıyor. Söz konusu sertifikaların temininde karşılaşılan sorunlar İsrail’e yönelik ihracatımızı maalesef olumsuz etkiliyor” dedi.

Türkiye ile İsrail arasında siyasi ve diplomatik alanda başlayan yeni dönem, iş dünyasının karşılıklı görüşmeleriyle ısınıyor. Türk iş dünyası kalabalık bir heyetle dün Tel Aviv'de düzenlenen iş forumuna katıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi öncülüğünde Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar Öğüt'ün de aralarında bulunduğu 120 kişilik heyet İsrailli muhataplarıyla bir araya geldi. Türk ve İsrailli işadamlarının bugüne kadar yaptığı en kapsamlı buluşmasında karşı taraftan gelen mesaj, "Biz işbirliğine açığız. Elimizdeki teknolojiyi, beynimizdeki gücü sizinle birleştirerek kısa sürede tarihe geçecek işlere imza atabiliriz" oldu.







10 MİLYAR DOLARA ÇIKARALIM

Türkiye-İsrail İş Forumu'nda konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bugüne kadarki en geniş katılımlı heyetimizle buradayız. İsrailli iş ortaklarımızla karşılıklı olarak ticaretimizi artırma niyetindeyiz" dedi. İki ülke arasındaki ilişkilerin tekrar rayına girmesinin karşılıklı ticarete olumlu yansıdığını belirten Büyükekşi, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz sene İsrail'e ihracatımız yüzde 10 artarak 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu sene de ihracatımız artış eğiliminde. İlk çeyrekte yüzde 20 artarak 803 milyon dolar oldu. İsrail'den ithalatımız da yüzde 45 artarak 402 milyon dolara çıktı. Aramızdaki ticareti 10 milyar dolara çıkaralım." İsrail'in Türkiye Türkiye Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem de iki ülke arasındaki ilişkinin düzeyini "İsrail ile normalleşme bitti, nokta" diye anlattı.







MÜŞTEREK YATIRIMLAR YAPALIM

İsrail-Türkiye İş Konseyi Başkanı Menashe Carmon, ortak işbirlikleri üzerinde durulmasını isterken, "Sadece ticareti dikkate almayın. Ortak yatırım, işbirlikleri üzerinde duralım. Siyasi gerginliklere de takılıp kalmayalım" dedi. Şimon Perez'in oğlu Chemi Perez de dünyada bütün sektörlerde 'fizikselden dijitale geçiş' yaşandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: "20 yıl sonra makinelerin birbiriyle iletişimi iyice yaygınlaşacak. Gelin işbirliği için bu doğrultuda yeni sayfa açalım." 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) mezun olup, Tel Aviv'e dönen İsrail-Türkiye İş Konseyi'nin kurucu Başkanı Moris Reyna da "Çocuklarımızı, torunlarımızı düşünelim, müşterek yatırım yapalım" diye konuştu. İki ülke arasındaki işbirliğinin sağlık teknolojileri, siber güvenlik ve finans teknolojileri alanlarında olması bekleniyor.







KOŞER SERTİFİKASI ETKİLİYOR

Türk ve İsrailli bankaların her iki ülkede şube açmalarının ticareti olumlu etkileyeceğini belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İsrail'in yaş ve kuru sebze-meyve ithalatı izinlerinde sıkıntılar yaşıyoruz. Üretim alanlarında zirai karantina denetimi yapılmasının şart koşulması ticarette önemli bir teknik engel oluşturuyor. İsrail'e ihraç edilecek gıda ürünlerinde, Musevi dinine uygunluğu belgeleyen 'Koşer Sertifikaları' aranıyor. Söz konusu sertifikaların temininde karşılaşılan sorunlar İsrail'e yönelik ihracatımızı maalesef olumsuz etkiliyor" dedi.



TİCARET HACMİ 4.3 MİLYAR $

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