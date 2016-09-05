İhracatta hedefe 8 milyar $ kaldı

Yüzde 23 artışla 1.7 milyar dolarlık ihracat yapan otomotiv, tarihinin en yüksek ağustos ihracatına ulaştı. Sektörün ihracatı 15 milyar dolara çıktı

Otomotiv, yılsonu hedefine adım adım yaklaşıyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv ihracatı ağustosta yüzde 23 artışla 1 milyar 680 milyon dolar oldu. Ocak-ağustos dönemindeki toplam ihracat ise yüzde 12 artarak 15 milyar 141 milyon dolara çıktı. Otomotivin 23 milyar dolar olan yılsonu hedefine ulaşabilmesi için 8 milyar dolar kaldı. Sektörün, kalan 4 ayda hedefi rahatlıkla tutturması bekleniyor.

YÜZDE 209 ARTIŞ VAR

Yılsonu 23 milyar dolar ihracat hedefine adım adım yaklaştıklarını söyleyen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, ağustosta binek otomobil ihracatında yüzde 209'a varan artışlar olduğunu kaydetti. Sabuncu, "Ülke bazında en büyük pazarımız Almanya'ya ihracat yüzde 38, ülke grubu bazında en büyük pazarımız AB'ye ise yüzde 29 artış kaydettik" dedi.

Otomotivin en büyük pazarı Almanya'ya ihracat yüzde 38 artışla 317 milyon dolar olurken, bu yükselişte binek otomobiller ihracatının yüzde 99, yan sanayi ihracatının yüzde 22 düzeyinde artması etkili oldu.

Sektörün ikinci büyük pazarı Fransa'ya yüzde 29 artışla 191 milyon dolar ve üçüncü büyük pazarı İtalya'ya da yüzde 81 artışla 158 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Diğer önemli pazarlardan İspanya ve İsrail'e yüzde 60 artış olurken, İngiltere'ye ihracat yüzde 29 ve ABD'ye ise yüzde 26 düştü.

AĞUSTOSTA ÇİFTE REKOR GELDİ

Otomotiv, ağustosta çifte rekor kırdı. Geçen ay yüzde 23 artışla yaklaşık 1.7 milyar dolar ihracat yapan sektör, tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaştı. Ayrıca, sektör açısından tatil dönemi olduğu için genelde bazı sektörlerin gerisinde tamamladığı ağustos ayını bu yıl ilk kez lider sektör olarak kapatma başarısını da gösterdi. Otomotivin Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 15 olarak gerçekleşti.

BİNEK OTOMOBİL İHRACATI ARTIYOR

Binek otomobil ihracatı Fransa'ya yüzde 58, İtalya'ya yüzde 209, Almanya'ya yüzde 99 gibi yüksek oranlarda artış gösterdi. Türk Otomotiv Sanayisi'nin diğer önemli pazarları arasında yer alan İspanya'ya gerçekleşen otomobil ihracatı yüzde 52, İsrail'e ise yüzde 67 arttı.