Otomotiv sektörü 2017’ye iyi başladı. Ocakta üretim, ihracat ve iç pazar satışlarında yüksek oranlı artışlar yaşandı. Toplam üretim 128 bin adede otomobil üretimi ise 94 bin adede ulaştı

2016 yılını üretim, ihracat ve iç pazar satışlarında rekorlarla kapatan otomotiv sektörü, 2017'ye hızlı başladı. Üretim, ihracat ve iç pazarda yüksek oranlı artışlar yaşandı. Sezonsal olarak yılın en düşük satışlarının gerçekleştiği ocak ayında beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocakta yüzde 7.89 arttı. Toplam satışlar 35 bin 323 adet oldu. Ocakta binek otomobil satışları yüzde 9.98 artışla 25 bin 689 adede yükseldi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 2.89 artarak 9 bin 634 adet olarak gerçekleşti. 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam üretim yüzde 31, otomobil üretimi ise yüzde 61 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 128 bin adet, otomobil üretimi 94 bin adet oldu. Böylece ocak ayı, otomotiv sanayisinde bugüne kadar en çok üretim yapılan ocak olarak tarihe geçti. Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 Ocak ayında toplamda yüzde 13 azalırken, ürün grubu bazında arttı. Küçük kamyon üretimi yüzde 173, midibüs üretimi yüzde 172, minübüs üretimi yüzde 158, büyük kamyon üretimi yüzde 95, otobüs üretimi yüzde 33 arttı.



OTO İHRACATI YÜZDE 98 ARTTI

Toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 50 artarken. otomobil ihracatı ise yüzde 98 artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 103 bin adet, otomobil ihracatı ise 76 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 35, euro bazında yüzde 38 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2.08 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 143 artarak 913 milyon dolar seviyesine yükseldi.



İTHALATIN ORANI DÜŞTÜ

Ocakta toplam otomobil satışları yüzde 10, yerli otomobil satışları yüzde 19, ithal otomobil satışları ise yüzde 6 arttı. Buna göre ithalatın pazar payı yüzde 66 olarak gerçekleşti. İthalatın payı 2013'te yüzde 76, 2014'te yüzde 75, 2015'te yüzde 70, 2016'da ise yüzde 68 olmuştu.



İHRACATTA 22 BİN SÜRPRİZİ

Ocak ayında otomotiv ihracatında kıran kırana bir rekabet yaşandı. Türk otomotiv sanayisinin en büyük ihracatçıları Ford Otosan, Oyak Renault ve Toyota birbirine çok yakın adetlerde ihracat gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın ihracatı ocakta 22 bin 926 adet, Oyak Renault'nun 22 bin 534 adet, Toyota'nın ise 22 bin 122 adet oldu.



Üretim yüzde 31 arttı

Satışlar yüzde 8 arttı

İhracat yüzde 50 arttı



FORD OTOSAN 22.926

OYAK RENAULT 22.534

TOYATA 22.122