2016’da 383 bin adet üretim yapan Tofaş’ın Bursa fabrikası, Fiat Chrysler Grubu’nun dünyada en fazla üretim yapan tesisi oldu. Tofaş, 2014’te 14’üncü sıradaydı

Tofaş'ın Bursa fabrikası, Fiat Chrysler Automobiles'in (FCA) dünyadaki 70 fabrikası arasında en fazla üretim yapan tesisi oldu. 2016'da 383 bin adet üretim yapan Tofaş'ı, İtalya'da bulunan Melfi fabrikası izliyor. 2014'te yüzde 50 kapasite ile çalışan Tofaş, bugün yüzde 100'e yakın kapasiteyle çalışıyor.

Tofaş'ın 2014'te FCA'nın en fazla üretim yapan tesisleri arasında 14'üncü, 2015'te ise 8'inci sırada yer aldığını söyleyen Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, 2016'da büyük bir başarıya imza atarak FCA'nın 1 numaralı fabrikası olduklarını kaydetti. 2016'da günde 1566, ayda 40 bin adet araç ürettiklerini anlatan Eroldu, Türk otomotiv sanayisinde bugüne kadar ulaşılmamış rekor rakamları gerçekleştirdiklerini vurguladı. Eroldu, şunları anlattı:

"2016 yılını 383 bin adet araç üretimiyle kapattık. Bu rakam otomotiv sanayinde bir rekor oldu. Türk otomotiv sektörünün üretiminin 4'te 1'ini gerçekleştirdik. Aynı şekilde Türkiye'deki otomotiv ihracatının da 4'te 1'i Tofaş tarafından gerçekleştirildi. 280 bin adetlik ihracat rakamına ulaştık. Bu rakam da tıpkı üretimde olduğu gibi ülkemiz otomotiv sektörü açısından bir rekor oldu."

Tofaş'ın imzasını taşıyan Egea'nın başarısının FCA satışlarında da önemli bir rol oynadığının altını çizen Eroldu, 2016'da Avrupa'da toplam 100 bin adet Egea/Tipo satışının gerçekleştiğini söyledi. Geçen hafta FCA'nın da 2016 sonuçlarını açıkladığına değinen Cengiz Eroldu, "2016'ya göre Fiat'ın Avrupa satışlarında yüzde 11'lik bir artış görüyoruz. Bunda Egea/Tipo ailesinin etkisi oldukça fazla. Böylece 2014'te Avrupa binek araç pazarında yüzde 5.8 olan FCA'nın payı, 2015'te yüzde 6.1'e 2016'da ise yüzde 6.5'e yükseldi" şeklinde konuştu.

Tofaş'ın ihracatçı kimliğiyle daha fazla dış pazarlara bağlı bir şirket haline geldiğini ifade eden Eroldu, "Avrupa otomotiv pazarı eski günlerine geri dönüyor. İşimizin yüzde 70'i ihracat olacak. İç piyasadaki gelişmelere daha az duyarlıyız" dedi.



Fabrikanın karşısında AVM var

Bursa'daki Tofaş fabrikasının kapasitesini 450 bin adede çıkardıklarını anlatan Eroldu, "Ama bir yere kadar. Daha fazlası olmaz burada. Zaten fabrikada şehir içinde kaldı. Karşımızda AVM var" dedi.



'Ahlaksız teklif' gibi

Türkiye otomotiv sanayisinin 50 yıllık bir geçmişi olduğunu söyleyen Eroldu, şöyle devam etti: "Bu noktaya kolay gelmedik. Pozisyonumuzu kaybetmemeliyiz. Bazı yan sanayi firmaları düşük üretim maliyetleri nedeniyle yurtdışına gidiyor. Bize de yurtdışında üretim yapıp, daha ucuz parça tedariği teklif ediyorlar. Bu teklifleri sıcak karşılamıyoruz. Kısa dönemde maliyet avantajına sahip olalım, daha fazla kar edelim doğru değil. Ana sanayi olarak bizim Türk otomotiv sanayisine sahip çıkmamız lazım."



Egea projesi lig atlattı

Tofaş'ın Egea sayesinde lig atladığını söyleyen Eroldu, bu projenin getirdiği ivmeyi görmek için 2014 ve 2016 yılları karşılaştırmasına bakmanın doğru olduğunu ifade etti. Eroldu, şunları söyledi: "2014 yılından 2016'ya kadar olan dönemde üretimimiz yüzde 72, ihracatımız ise yüzde 96 arttı. Ciromuz yüzde 91 artışla, 7.4 milyar TL'den 14.2 milyar TL'ye yükseldi. 2014 yılında Tofaş'ın piyasa değeri 7.3 milyar TL iken, bugün 12.3 milyar TL'ye yükseldi. İşte bu noktada Egea projesinin bereketiyle, Tofaş'ı iki yılda ikiye katladığını görüyoruz."



Üretim 440 bine koşuyor

Eroldu, 2017'nin zor bir yıl olacağına dair genel bir beklenti olduğunu, ancak Tofaş olarak iddialı hedefler belirlediklerini anlattı. Eroldu, sözlerine şöyle devam etti: "Kapasitemizi 400 binden 450 bine çıkardık. Egea Ailesi için ikinci gövde hattı kurduk. 2017'de üretimimizi 430- 440 bin aralığına çıkartmayı öngörüyoruz. 280 bin adet olan ihracatı da 330-340 bine çıkarmayı hedefliyoruz."



İran ve Rusya'da yatırım

Eroldu, "Bursa'daki kapasite doldu, bundan sonra Tofaş yoluna nasıl devam eder? Türkiye'de mi, yoksa yurtdışında FCA ile yatırım yapar" sorusuna şöyle cevap verdi: "Benim ilk tercihim tabii ki Türkiye'de yatırım olur. Ama beyin fırtınası yaparsak, FCA'nın olmadığı İran ve Rusya gibi gelişme potansiyeli olan ülkelerde de yatırım söz konusu olabilir. Otomotivde kurşun fazla değil. Bir tane doğru atmak lazım."