Volkswagen’in ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı yeni modeli Arteon, lüks segmente iddialı bir giriş yaptı. Arteon, lüks Alman markalarıyla rekabet edecek

Alman otomotiv devi Volkswagen, CC modeliyle başlattığı lüks segment atağında Arteon ile yeni bir sayfa açtı. İlk olarak Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Arteon, Alman markalarının hakim olduğu lüks otomobil pazarında rekabet edecek. Lüks sınıf trendlerini değiştirme iddiasındaki Arteon'un 2.0 TDI SCR 150 bg DSG motor seçeneği Elegance donanımında 278 bin TL'den satışa sunuluyor. 2.0 TDI SCR 240 bg 4M DSG motor seçeneği ise Elegance ve R-Line donanımlarında 309 bin TL anahtar teslim fiyatıyla alınabiliyor.

Arteon, uzun aks mesafesi, coupe otomobilleri andıran fastback tasarımı ve geniş açılan bagaj kapağıyla klasik sedanlardan daha fazla iç alan ve esneklik sunuyor. Teknolojisi ve yepyeni asistan sistemleriyle dikkat çekiyor.

Yeni Arteon, ilk etapta 2.0 TDI SCR 150 bg DSG ve 2.0 TDI SCR 240 bg 4MOTION DSG motor seçenekleri ile lanse edilecek. Özellikle 2.0 TDI SCR 240 bg'lik 4MOTION dizel motor sahip olduğu dört tekerlekten çekiş sistemi, 500 Nm'lik torku ve 6.5 saniyede 0-100 km/s hızlanması ile dikkat çekiyor. 1.5 TSI EVO ACT DSG 150 bg güce sahip motor ise Türkiye'de ilk defa yıl sonuna doğru satışa sunulacak. Yeni 1.5 TSI motor, değişken turbo geometrisi ve Aktif Silindir Yönetimi (ACT) gibi özellikler sayesinde son derece verimli.

Yeni Arteon'un özellikleri arasında, 12.3 inçlik boyutlara sahip Dijital Gösterge Paneli "Active Info Display", Kolay Açılır / Kapanır Bagaj Kapağı "Easy open / close", "Alcantara / Vienna Deri" döşemeye sahip koltuklar, 3 renkli ambiyans aydınlatma, LED stop lambalarında yer alan dinamik arka sinyaller ve progresif direksiyon sistemi yer alıyor.







ARTEON'LA İDDİASINI ARTIRIYOR

Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Vedat Uygun, Arteon'un lüks segmente iddialı bir giriş yaptığını söyledi. Türkiye'de profesyonel yönetici ve küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin Arteon'a ilgi göstereceğini ifade eden Uygun, filo oranının yüzde 50 olacağını kaydetti. Uygun, satış hedeflerinin ortalama 4-5 bin adet olduğunu söyledi.