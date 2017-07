'Ben de varım' dedi

Mercedes-Benz, dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen pick-up pazarına kayıtsız kalmadı. Lüks marka yeni X-Serisi ile bu pazara iddialı bir giriş yaptı

Lüks ve konfor özellikleriyle her geçen gün daha fazla SUV araçlara benzeyen pick-up'lar adeta yok satıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre yılın ilk altı ayında 8 bin 494 adet pick-up satıldı. 2016'yı yüzde 33.5 artışla 20 bin 176 adetle kapatan pick-up pazarının, bu yıl sonunda da aynı seviyede gerçekleşmesi bekleniyor. Pickup araçların tercih edilmesindeki en büyük faktörlerden biri vergi avantajına sahip olması. Yüzde 4'lük ÖTV oranı pick-up'ların fiyatlarını cazip kılıyor.



KAYITSIZ KALMADI

Şu anda pazarda Ford, Fiat, Mitsubishi, Toyota, Volkswagen, Isuzu, Ssangyong ve Nissan'ın pick-up modelleri bulunuyor. Ancak her geçen gün yenileri ekleniyor. Mercedes-Benz de, pick-up pazarının büyümesine kayıtsız kalamayan markalar kervanına katıldı. Yeni modeli X-Serisi'nin dünya tanıtımını Güney Afrika'nın Cape Town kentinde gerçekleştirdi. Mercedes-Benz yeni pick-up modeli X-Serisi'nin Türkiye'de ekim itibariyle satışa sunulması bekleniyor. İlk etapta dört silindirli 2.3 lt (163 bg v 190 bg) motor seçenekleri ithal edilecek. 2018'in ikinci yarısından itibaren ise 6 silindirli 3.0 lt (258 bg) motor versiyonu da satışa sunulmaya başlanacak.



ASFALT PERFORMANSI İYİ

X-Serisi, tüm zeminler için dört tekerlekli çekiş sistemi sunuyor. Araç, Low Mod ve isteğe bağlı olarak sunulan 4MATIC kilitli aks diferansiyeli ile her türlü yol ve zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor. Off-road dışında asfalt sürüş performansıyla da dikkat çekiyor. Mercedes-Benz yeni X-Serisi, Pure, Progressive ve Power olmak üzere üç farklı donanımla satışa sunulacak. Pure donanım seviyesinde boyasız olan ön tampon, Progressive seviyesinde gövde renginde boyanırken, Power donanım seviyesinde ise krom eklentiler ve alt koruma ile sunuluyor.



AVRUPA'DA PİCK-UP PAZARI EN ÇOK TÜRKİYE'DE BÜYÜYECEK

Pick-up talebi tüm dünyada da hızla artıyor. Yapılan araştırmalara göre pick-up pazarının 10 yıl içinde yüzde 43 gibi yüksek oranda büyüyeceği tahmin ediliyor. En yüksek büyüme ise Güney Amerika'da gerçekleşecek. Güney Amerika'da pick-up satışları 2026'da yüzde 49 artışla 397 bin adede çıkacak. Avrupa'da büyüme ise pazar yüzde 4 artışla 149 bin adete yükselecek. Avrupa'da satışların en fazla artacağı ülkeler ise Almanya, Türkiye ve Rusya olacak.



YÜZDE 10 PAZAR PAYI HEDEFLİYOR

Türkiye 'de düne kadar 5 bin adet seviyelerinde olan pick-up pazarı önce 10 binleri, sonra da 20 bin adetleri geçti. Yeni modellerle pazarın 30-40 bin adetleri zorlayacağı konuşuluyor. Mercedes-Benz Türk, X-Serisi ile pick-up pazarında yaklaşık yüzde 10'luk pazar payı hedefliyor. Şu anda pazarın 20 bin adet olduğu hesaplanırsa, marka tüm yılda 2 bin adet satış planlıyor.





Pick-up satışları 2026'da % 43 artacak