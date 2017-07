Doğu ve Güneydoğu’da boş kalan AVM’ler için ilginç bir öneri ortaya atıldı. JLL Türkiye Ülke Başkanı Alkaş, “Bu AVM’leri mülteci çocuklar için neden eğitim merkezi yapmayalım?” dedi

AVM yatırımları üzerine finansal ve profesyonel hizmet sunan JLL Türkiye'nin Ülke Başkanı Avi Alkaş ile son dönemde çok tartışılan alışveriş merkezlerini masaya yatırdık. Alkaş sohbetimizde kullanılmayan alışveriş merkezleri için bir öneride bulundu. AVM inşaatlarının doğru kurgulanması gerektiğini vurgulayan Alkaş, "Artık yeni trendlerde uzmanlaşan AVM'leri bekliyorum. Şu anda 3.5 milyon mültecimiz var. Bunların 800 bini çocuk, sadece 350 binini okula yerleştirebildik. Güneydoğu'daki alışveriş merkezlerini niye eğitim veya halk sağlığı merkezi haline getirmeyelim? Sabahları boş olan sinema salonlarını niye kadınlar için sağlık, yetişkinler için meslek edindirme kurslarına dönüştürmeyelim? Bunları projelendirdik" dedi. İşte Alkaş'la sohbetimizde öne çıkan başlıklar:



2017'nin ilk yarısı nasıl geçti?

Yıla iyi başladık. Referandum öncesinde, 15 günde üç AVM açtık. Bu yılın sonuna kadar dört AVM daha açacağız. AVM'lerde bu dönemde verimlilik artışı gözlemliyoruz. Ülkemizi bir alışveriş cenneti haline getirmemiz lazım. Eskiden margarin, kahve gibi günlük tüketim maddeleri kaçak olarak geliyordu. Şimdi ülkemizde her malın en kalitelisi mevcut. AVM bile ihraç eder hale geldik.







2018 için ne bekliyorsunuz?

Türkiye'nin büyümesinde organize perakendenin rolü büyük. 2018 ve 2019 için oldukça iyimserim.



Mülteci sorunuyla ilgili ilginç bir öneriniz var. Gerçekleşir mi? Bunları projelendirdik ve hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunların belediyelerimizle işbirliği içinde yönetilmesini iyi kurgulayabilirsek o zaman çok daha ileri gidebiliriz.



Yabancı markalar ülkeden çıkıyor deniyor. Öyle mi?

Özel bir çıkış olduğunu düşünmüyorum ama özel girişler olduğunu da söylemeliyim. Örneğin, Galleries Lafayette birçok ülkede açmazken burada geldi. Bugün H&M ve Zara Türkiye'den çekilmiyor, doğru lokasyonlara gidiyor.



TL ÖDEMEDE İÇ DENGE BULUNDU



TL ile kiralama işi nasıl gidiyor?

Cumhurbaşkanı'nın tavsiyeleri doğrultusunda herkes kendini buna göre kurgulamaya çalışıyor. Ancak buradaki uygulama şu, henüz kredi geri ödemesini tamamlayamamış bazı alışveriş merkezleriyle artık geri dönüşlerine girmiş olanlar arasında bir ayrışma çıktı. AVM'lerde kira ödemeleri dolar eşdeğeri üzerinden TL ile yapılıyor. Çünkü, AVM yatırımlarının çoğu bankalardan alınan dolar cinsi kredilerle gerçekleşti. Doların, TL karşısında değer kazanması nedeniyle yaşanılan zorlukta sektörün kendi iç dengelerini bulduğunu söylemek yanlış olmaz.



HER MARKA HER AVM'DE OLMAZ



Kapanan perakende markaları için ne diyeceksiniz?

Her perakendeci her AVM'de olmamalı. AVM'lerin içinde soğuk ve sıcak köşeler vardır. Yaşam süreçleri daha kısa olan markalar var, bir de eski ve geçmişi olanlar... Türkiye'den yurtdışına açılacak daha fazla marka oluşturmalıyız. Bazı AVM'lerde farklılaşma kaçınılmaz olacak.



TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUM

Türkiye'nin geleceğine güvendiğini söyleyen Alkaş, "Ülkemize ve işimize sahip çıkarsak ticari alanlar gelişimini sürdürür. Sağlık ve alışveriş turizmi imkânları pazardaki çeşitliliği ve talebi artıracak. Yılın ikinci yarısında turizmin yeniden canlanmasıyla atağa kalkacağız" dedi. Alkaş, organize perakendenin büyümesinin aynı zamanda ekonominin büyümesi anlamına geldiğini de belirtti.