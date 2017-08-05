Alışverişte darbenin izi bir yılda silindi

Geçen yıl FETÖ darbe girişimine denk gelen İstanbul Shopping Fest’te bu yıl rekora imza atıldı. Genel Müdür Özbük, yerli ve yabancı turistin 15 günde 10 milyarlık alışveriş yaptığını söyledi

Geçen yıl Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonraya denk geldiği için azalan alışveriş hacmi yeniden şaha kalktı. 1-16 Temmuz tarihinde düzenlenen İstanbul Shopping Fest'te (İSF) geçen yıla göre yabancı ve yerlilerin alışveriş tutarı arttı. 15 günde alışveriş merkezlerindeki mağazalar 10 milyar TL'den fazla ciro yaptı. Bu yıl İSF'nin nasıl geçtiğini öğrenmek için Genel Müdür Hicran Özbük ile bir araya geldik...

İSF'nin yarattığı katma değer nedir?

İstanbul tarih boyunca ticaretin merkezi oldu. Maksimum 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1.5 milyar kişinin ulaşabileceği konumuyla bir cazibe merkezi... Böylesine tarihsel dokuya sahip, aynı zamanda markaların merkezi haline gelmiş İstanbul'la ilgili bir algı oluşturmamız gerekiyor. O da şu: Sadece festival süresince değil, devamlı olarak burayı alışverişin merkezi bir destinasyona çevirmek. Bunun için çalışıyoruz.

Peki rakamlar nasıl?

Bankalararası Kart Merkezi'nden aldığımız verilere göre yerli kartlarla toplam alışveriş tutarı 2016'da 7.2 milyar TL iken, 2017'de yüzde 36 artarak 9.9 milyar TL'ye çıktı. Körfez'den gelen turistlerin nakit alışveriş alışkanlığı göz önüne alındığında, alışveriş harcama tutarını 2 katı olarak değerlendirebiliriz.

En çok alışveriş yapan turistler hangileri?

Bu yılın ilk 6 ayında 45.3 milyon lira ile Suudi Arabistanlılar ilk sırada. Onu 35.3 milyon TL ile Kuveytliler, 33.3 milyon TL ile İranlılar izliyor. Sonra da Çin, Azerbaycan, Katar, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya vatandaşları geliyor.



KAPALIÇARŞI'YA ÖZEL TANITIM ÇAĞRISI YAPILDI

Bu yıl yenilenen konsept işe yaradı mı?

Design İSF konseptiyle alışverişseverleri tasarımcılar ile buluşturduk. Design İSF alanlarında ayrıca sergilerden dans gösterilerine, müzik dinletilerinden atölye çalışmalarına birbirinden renkli etkinliklerle ziyaretçilere farklı bir alışveriş deneyimi sunuldu. Bu yıl ayrıca "Sen Hiç Kapalıçarşı'yı Gördün mü" diyerek İstanbul'da yaşayan ancak bugüne kadar hiç Kapalıçarşı'yı görmeyenlere ve uzun süredir tarihi çarşıya gitmeyenlere de dünyanın ilk alışveriş merkezini ziyaret etmeleri çağrısında bulunduk. Böylelikle geleneksel ve modern alışveriş deneyimini de bir arada sunmuş olduk. Kapalıçarşı için de çok önemli bir hacim yarattığımıza inanıyorum.



