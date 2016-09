Dijital dönüşüme destek yağdı

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘dijital dönüşüm’ çağrısına iş dünyası ve STK’lardan destek yağdı. BTK Başkanı Fatih Sayan da katma değer yaratmak için yerli Ar-Ge ve 5G’ye dikkat çekti

Başbakan Binali Yıldırım'ın SABAH Ekonomi'de yer alan Dijital Girişim sayfasında kaleme aldığı 'Dijital Dönüşüm Seferberliği' mesajı iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden büyük destek gördü. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, dijital dünyada yüzde 40'lara varan oranlarda büyümenin gerçekleştiğini belirtirken, iş dünyasının da elini taşın altına koymaya hazır olduğunu söyledi. Dünya ekonomisinin yıllık yüzde 3-4 civarında büyüme oranları yakaladığını belirten BTK Başkanı Sayan, "Dijital dünyadaki büyüme oranları ise yüzde 30-40'lar arasında gerçekleşiyor. Bu büyümeyi, sosyal medya uygulamalarında, artan data miktarında, uygulama ve içeriklerde görmemiz mümkün. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve hükümetimizin desteği ile BTK olarak Ar-Ge ve yerlilik şartlarını ihale şartnamelerine ekledik. 5G hizmeti için bu şartları daha da geliştireceğiz. Bilişim alanında nitelikli Ar-Ge ve inovasyonla dijital dönüşümde ülkemizin çığır açmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.



İKİ BÜYÜK PROJE YOLDA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar da dijital girişimcilere kamusal destek sağlanmasının ileri teknoloji yatırımlarını hızlandıracağını söyledi. Çağlar, "Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile yürüttüğümüz Teknopark İstanbul Projemiz bölgenin önemli Ar-Ge üslerinden biri olma yolunda. Diğer yandan Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı'nda da (BİTAV) nitelikli bilgiyi ekonomik hayatın kalbine taşımak işin harekete geçtik. Çünkü biz her şeyden önce, girişimcimizin yenilik yapma zekasına güveniyoruz" ifadelerini kullandı.



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu

Dört olmazsa olmaz ile hazırız

Fiber altyapı ve eğitiminin önemine dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dijital dönüşüm için 4 olmazsa olmaz var: Fiber altyapı, cihaz erişimi, Türkiye'nin verilerini ülkemizde tutacak mevzuat ve yazılım geliştirme becerilerinin ilkokul müfredatına girmesi. Bunların olması seferber olduk. Bu önemli çağrıyla birlikte daha çok sorumluluk almaya talibiz" dedi.



Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra

Elimizi taşın altına koyarız

Türkiye Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra, Başbakan'ın çağrısını çok önemli bir açıklama olarak değerlendirdi. Afra, "Geleceğimizi daha aydınlık yapmak için böyle bir çağrıya çok ihtiyacımız vardı. Yeni projeler ve girişimci ekosistemine yönelik proyardımda her türlü desteği verebiliriz. Elimizi taşın altına koymaya hazırız" şeklinde konuştu.



Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat

Kamu ve özele katma değer

Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, dijital seferberliğin kamu ve özel sektöre katma değer artışı sağlayacağını vurguladı. Polat, "Ülkelerin refah düzeyinin dijital okur-yazarlıkla ölçülmeye başlandığı 21. yüzyılda, yeni kuşağın dijital bilgi-becerilerini azami ölçüde geliştirmeliyiz. Biz başta eğitim olmak üzere, yeni nesil dijital girişimcilik ekosisteminin kurulması için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.