Tüm dünyada çift haneli büyüyen, 2015 yılında 34.4 milyar dolara ulaşan kitlesel fonlama Türkiye’de yasalaştı. Teknoloji girişimcilerinin internet üzerinden kitlesel fonlama olanağı bulacağı kanunda SPK yönetmeliklerle detayları belirleyecek

Kitlesel fonlama desteği girişimcilere ilk tohum yatırımı olan popüler bir finansal destek platformu. Kitesel fonlama tüm dünyada 34.4 milyar dolara ulaşırken her yıl çift haneli büyüyor.

2015 yılında ABD'de yüzde 82'lik büyüme ile 17.25 milyar dolara, Asya'da yüzde 210 büyümeyle 10.54 milyar dolara, Avrupa'da yüzde 98.6 büyümeyle 6.48 milyar dolara ulaşan kitlesel fonlama desteği Türkiye'de yasalaştı. SPK yönetmelikleriyle detayları ortaya çıkacak kitlesel fonlama konusunda girişimciler projelerini tanıtma ve yatırım alma şansı bulacak.

Kitlesel fonlama desteği sosyal girişimler için de iyi bir çözüm. Pek çok küresel problem için sosyal projeler yapılıyor. Türkiye'de görme engelliler için geliştirilen akıllı baston wewalk Arıkovanı üzerinden topladığı destekle harekete geçmişti.



703 BİN DOLAR TOPLADI

ABD'de Kickstarter gibi popüler kitlesel fonlama platformlarına Türk girişimcileri de ilgi gösteriyor.

Türk girişimciler platforma sundukları ürünlere destek topluyor. Monument, Amerika'daki Kickstarter programında daha önce 80 bin dolar olan Türk startup rekorunu 700 bin dolara çıkardı. Bulut üzerinden tüm fotoğrafları saklamayı ve organize etmeyi sağlayan Monument projesi tüketici odaklı harika bir cihaz. Benzer şekilde Türkiye'den katılan girişimcilere özellikle üniversitelerin teknoparklarında yurtdışına açılmadan önce rehberlik yapılıyor.







ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ

Toyji projesi de kitlesel fon desteğini (http://kck.st/2g0Skx9) ABD'de arıyor. 12 günde 15 bin dolar destek toplayan proje Türkiye'de uzun süre oyun sektöründe yer alan Cem Nahit Köne, kızı dünyaya geldikten sonra eğitici oyunlarla ilgilenmeye başlıyor.

Ailelerin günümüzde yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan çocukların tek başlarına oyun oynaması, ailelerin kontrolünün azalması ve beraberinde getirdiği gelişim ve sosyal problemler girişimcilerin dikkatini çekiyor.

Cem Nahit Köne, Rahim Öner ve Can Soylu'nun birlikte hazırladığı proje önemli bir araştırmanın ürünü. Proje, iki yılda Bahçeşehir Koleji kampüslerinde 100'ün üzerinde öğrenci ve ailelerle yapılan görüşmelerle hazırlandı.



Nasıl yapıyorlar?

Şu anda Kickstarter projesi olan çok sayıda Türkiye'den girişim ve Türk girişimci var. Girişimcilerin bir bölümü Monument gibi şirket merkezini başka ülkeye taşıyor. Kimi proje sahibi ise Türkiye'de bulunan yabancı girişimcilerden oluşuyor. Toplamda merkezi Türkiye'de olan 138 proje Kickstarter kitle fonlama sistemini kullanıyor.



GİRİŞİMCİLERİN YENİ YIL ÜRÜN SEPETİ



MONUMENT

Fotoğrafları özel buluta saklayın

Yıl sonuna doğru akıllı telefon ve tabletinde depolama alanı kalmayan aileler için Monument harika bir cihaz. Sizin için bir bulut depolama yapan fotoğraf ve videoları düzenleyerek, kolayca paylaşmanızı sağlıyor.

Akıllı telefon, kamerayı cihaza WiFi üzerinden veya SD kart ile bağlanıp fotoğraflar kolayca aktarılıyor. Cihaz bir kez tanıtıldıktan sonra fotoğraf ve videoların aktarılması otomatik olarak yapılabiliyor. İstediğiniz an ve isterdiğiniz cihazdan fotoğraf ve videolarınıza ulaşabiliyorsunuz.







TOYJİ

Tablet nesline eğitici oyuncak

İTÜ Çekirdek'ten yeşeren "Tabtoy" projesi dünyanın ilk akıllı oyuncak pad'i olma iddiasını taşıyor. Çocuk gelişimde rastlanan ince motor becerileri, odaklanma gibi sorunları çözmek için hazırlanmış.

Toyji, 3D print edilebilir ve değiştirilebilir gerçek oyuncaklara dokunarak akıllı tabletlere dokunmadan oynanan eğitici dijital oyunlar sunarak, ailelerin ve çocukların daha verimli zaman geçirmelerini hedefliyor.

Toyji'nin eğitici oyunları Bluetooth bağlantısıyla tabletlerde (iOS and Android) oynanabiliyor. Renkli bir kurgu dünyasında geçen dokunulabilir oyunları ve yapay zeka sahibi karakterleriyle Toyji aileleri bir araya getiriyor ve müzik'ten kodlamaya birçok alanda eğitici içerikleri eğlenceli, heyecanlı ve anlaşılabilir şekilde sunuyor.