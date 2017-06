Rüzgâr santrallerinin verimliliğini artıran insansız hava aracı Sinek’ten, kompozit gövdeli hafif ve tasarruflu şehir otomobiline kadar 12 farklı fikir Yıldızlı Projeler Yarışması’nda sahne aldı. Geliştirdikleri teknolojiden tasarruflu çözümlere tüm projeler yerli katma değeri artırdı

Hafta başında Yıldız Teknik Üniversite'nde gerçekleştirilen Yıldızlı Projeler Yarışması'nda çoğunluğunu üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin oluşturduğu girişimler sahne aldı. Rüzgâr enerjisinden sağlığa, yüz tanımadan uyku problemi olan sürücülerin uyarılmasına kadar her konuda çözüm üreten 12 farklı genç girişimci sahneye çıktı. Önemli bir kısmı bitirme projelerinden oluşan projelerin en önemli kaynağını yine teknoparklar oluşturuyor. Yıldızlı Projeler'in en büyük desteği Etiya gibi Teknopark şirketlerinden geliyor.



DOĞRU ÖLÇÜM ÖNEMLİ

Dikkat çeken projelerden biri staj yaptığı kurumda rüzgâr santrallerindeki verimlilik sorununa çözüm üreten 'Sinek' girişimi oldu. İnsansız hava aracı kullanarak rüzgâr santralini uygun yere kurmak isteyen kurumlara Sinek girişimi 3 boyutta rüzgâr hızı ve yönünü ölçerek en doğru bilgiyi veriyor ve rüzgâr santrallerinin verimini artırıyor. Projenin kurucusu Namık Kemal Ünivesitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Enes Irmak kendi geliştirdikleri insansız hava aracı (Drone) ile rüzgârın yönü ve hızını 3 boyutlu olarak ölçtüklerini iddia ediyor. Irmak, normalde santrallerin kullandığı rüzgâr direklerinin doğru ölçümler için yeterli olmadığını vurguluyor. 8o metrelik rüzgâr direklerini kurmanın hem maliyet hem de işgücü açısından avantajlı olmadığını belirten Irmak, "Rüzgârın aynı yönde çok yoğun olması bile sorun yaratır. Eğer sadece rüzgârın hızı ile yetinirseniz, doğru ölçümleme yapmazsanız rüzgâr santralinin ömrü kısa olur. Hep aynı yönden gelen rüzgârlar, zamanından önce ekipmanların yıpranmasına sebep olur" diye konuştu.



Bu yüzü tanıyorum

Anlık yüz tanıma sistemleri evde, bankacılık uygulamalarında veya güvenli olması gereken birçok bölgelerde kullanılıyor. Kullanılan yüz tanıma algoritmalarını gözden geçiren Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Mehmet Özgen Özdoğan mini bilgisayar Raspberry Pi2 ve bulut teknolojisi kullanarak yüz tanıma uygulamasını geliştiriyor. Projeyi bitirme tezi olarak yapan Özdoğan, Aselsan'da işe başlayacak olsa da hayata geçirmek için yoğun çaba harcayacağını söylüyor. Sistem anlık güvenlik taraması için kullanılabiliyor. İleride bu çözümün telsiz gibi iletişim cihazlarına entegre edilebileceği konuşuluyor.



Uyuyan sürücüye uyarı

Türkiye'de yapılan araştırmalara göre kaza yapan ağır vasıta sürücülerinden yüzde 17.1'nin uykusuzluk ve yorgunluktan olduğu söyleniyor. Avrupa'da sürücü kaynaklı kazaların sadece yüzde 16'sı uykusuzluk ve yorgunluktan kaynaklanırken Türkiye'de bu oran yüzde 70 seviyelerinde. Bu soruna çözüm arayan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Bölümü öğrencileri Sıdıka Büşra Karaköse ve Mustafa Yiğit Sert, The Awekening projesiyle sahneye çıktı. Projede kullanılan kamera ve yazılım sayesinde sürücü esneme, gözlerinin kapanması veya başının öne düşmesi sonrası sesli ve görsel olarak uyarılıyor. Sistem aracın içinde düşük ışık olduğu koşullarda bile sorunsuz olarak çalışabiliyor.



'Akışkan' malzemeli şehir arabası

Aslında bu girişime isim bulmakta zorlandık. Elektrikli otomobillerin ağırlıkları pil tüketiminin büyük bölümünü oluşturuyor. Eğer otomobili daha hafif yapmak için carbonfiber ve fiberglas gibi malzemeler kullanırsanız otomobilin maliyeti yukarı çıkıyor. Türkmenistanlı Bahram Dovletov, geliştirdiği projesi sayesinde farklı akışkan bir kompozit malzemeyle daha hafif ve yaklaşık binde bir daha ucuz bir çözümü bulduklarını iddia ediyor ve metropoller için doğru çözüm olacağını belirtiyor.



Yıldızlı Projeler Yarışması 2017'de büyük ödülü kazanan projeler ise şöyle;



Bilişim, Elektrik, Telekomünikasyon ve Yazılım Uygulamaları

1. The Awakening

Mustafa Yiğit SERT - Yıldız Teknik Üniversitesi



Elektrik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği Kalitesi

1. Sinek

Enes IRMAK - Namık Kemal Üniversitesi



Mekanik, Mekatronik, Robotik ve Otomasyon

1. Yeni Nesil Ultrasonik Kurutucu

Ömer BEŞİKÇİ - Celal Bayar Üniversitesi



Sağlık, Gıda, Biyoteknoloji, Metalurji ve Malzeme Uygulamaları

1. Engelsiz Klavye

Samet AYALTI - İstanbul Teknik Üniversitesi