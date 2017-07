Şampiyon kadroyu muhafaza etmek önemli bir iş. Rakipleri ne yapmış olursa olsun şampiyonluk yarışı için Beşiktaş hala favoridir

Beşiktaş bir forvet transferiyle işi bitirir. Fakat 'Her iki kulvarda da hedeflerim var' diyorsanız takımın mevcut kalitesi de yükseltilmelidir

Negredo 32 yaşında, CV'sine değil bundan sonra neler yapabileceğine bakmak lazım. Eğer tercih durumu varsa ben 'Aboubakar' derim



Beşiktaş şu ana kadar Pepe-Marcelo değişikliğini yaptı ve bir santrforla transferi büyük ölçüde kapatacak gibi gözüküyor. Kadrosunu koruyan Beşiktaş sizce üst üste üçüncü şampiyonluk için favori mi?

Bahsettiğimiz kadro şampiyon kadrodur. Bunu koruyabilmek de gelecek sezonun yarışında en önemli favori olmak anlamına geliyor. Günümüzde kadroyu koruma, mümkünse de birkaç takviye yapmak mühim. Beşiktaş için ise en önemlisi forvet takviyesi tabii ki. Adı sık sık Beşiktaş'la anılan Negredo, vuruş santrforudur ama hareketliliği de var. CV'sine bakınca elbette önemli bir santrfor. Tabii ki kariyer değil, bundan sonra verebileceği performans durumuna göre bakmamız lazım. Sonuçta 32 yaşında bir oyuncu. Grafiğini yükseltmesini değil, korumasını beklersiniz daha çok. Fakat eğer tercih yapabilecek durumdaysak ve "Aboubakar mı Negredo mu" derseniz ben Aboubakar'ı daha önde tutarım forvet oyunculuğu açısından. Özelikle Avrupa kulvarı için...

Mevcut kadroyu korumak lig için değer kazandırır. Fakat hedef Şampiyonlar Ligi'nde bir adım daha atmaksa sadece eksikleri gidermeniz değil, mevcut kadro kalitesini de yükseltmeniz gerekir. Şu anda bunu yapabilmiş değil Beşiktaş ama lig hedefinde kadroyu korumuş olmak Aboubakar'ın gidişi ve yerine bir forvet alındığını varsayarsak işi bitirir. Fakat "Her iki kulvarda da hedefim var" diyorsanız, mevcut kalite de artmalı. Lig için Beşiktaş bence favori. Şampiyonlukta yeni sezonun en önde gelen takımı Beşiktaş... Rakipler her ne yapmış olursa olsun...



BELHANDA'YI ALMAKLA YENİLENME OLMAZ!

Galatasaray radikal bir kadro yenilemesine gidiyor ama ilk sonuç hüsran oldu. Sizce bu yenilemede çok geç kalındığı için mi böyle oldu, yoksa transferler mi hatalı?

Yenileme dediğimiz şey yalnızca oyuncuları değiştirmek değildir. Sadece oyuncuları değiştirmekle bir yere varılmaz. Yenilenmeye değil, gelişime ihtiyacı var Galatasaray'ın... Yani bu ne demek: Transferlerin mevcut kadronun önünde oyuncular olması lazım ki olumlu değişim ve gelişimden bahsedebilesiniz. Bugün baktığımızda Sneijder'i gönderip Belhanda'yı almak gelişim değil, bir teknik direktör seçimidir yalnızca. O yüzden Galatasaray'ın durumuna baktığımızda kadro değişimini görüyoruz ama bu gelişim değil.

Avrupa kupalarından böylesi bir takıma eleniş, Galatasaray açısından travmadır. Bir kadro değişirken bazı oyun ipuçları verebilmeli ki değişimin arkasında durabilesiniz. İyiye gidişi sağlamak için bu şart. Fakat böylesi kısa vadeli sonuçlar devam ederse Galatasaray'da değişim ve yenilemeden çok bir hayal kırıklığından söz edebiliriz. Yenilenme girişimi için geç kalınmış diyemeyiz aslında, bu yenilenmeyi hep denedi Galatasaray. Yanlış transferlerdi sorun... Sağ beke, orta sahaya getirilen oyuncuları geçmişte de gördük. Bugün de yanlış yaparsanız yine sorunları geleceğe de taşırsınız. Burada zamanlama değil, seçim hataları var. Bunun için de bir oyun aklı, sportif akıl gerekir. Ne yazık ki Galatasaray'da böyle bir spor aklının olmadığını görüyoruz. Gerek oyuncu seçiminde, gerek de maalesef teknik direktör seçiminde... Igor Tudor seçimini, "Bir potansiyel var" diye açıklarsanız ve bunu yalnızca 20 maçlık Karabükspor serüveninden çıkarabilirseniz bravo... Futbolda her şeyden anlarsınız demektir! Fakat yansıyan görünen, bunun tam tersi. Galatasaray orta sahası Selçuk ve Tolga ile sıkışmış durumda. Selçuk- Tolga deyince bir sıkışmışlık var. Tabii ki Galatasaray alternatif yaratmak zorunda, yoksa işi gerçekten zor.



VAN PERSİE YETMEZ

Fenerbahçe, sağ kanadı Isla ve Dirar'la yeniledi, forvet arkasına Mehmet Ekici'yi aldı, solda Valbuena oynayacak ve bir forvet gelecek. Sizce Fenerbahçe sorunlarını çözdü mü?

Fenerbahçe tabii ki önemli takviyeler yaptı ama bunun yansımasını daha görmedik. Bence ilk gerçek test Sturm Graz maçında olacak. Ben Aykut Kocaman'ın geçen sene çok eleştirilen yaratıcılık anlamında eksik olduğu söylenen Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisi üzerinden oyunu kuracağını düşünüyorum. Böyle olmalı demiyorum ama görünen o ki böyle olacak. Fikrimce; çözümü bu ikiliden birine eşlik edecek oyuncuya değil, öndeki dörtlüde bulmak isteyecek Fenerbahçe. Evet, Valbuena ve Mehmet Ekici set oyunlarında fark yaratır ama geniş alan oyununda hala soru işareti var.







Asıl sorun ise santrforda. Benim santrforum Van Persie diyerek sezona başlamak çok zor Fenerbahçe için. Bu sorunu halletmeden bu transferi gerçekleştirmeden "Tamamdır" diyemeyiz. Umuyorum ki Sturm Graz maçı bu anlamda büyük bir sorun olmaz Fenerbahçe adına... Valbuena'yla Dirar'la bazı sorunları çözseniz bile, oyunu kursanız bile sonuç almada ve oyunu sonlandırmada şu an için büyük eksiği var Fenerbahçe'nin. Mehmet Ekici'nin performansına da bakılacak. "Mehmet var, orası tamam" diyemiyorum açıkçası. İdare edilecek bir mevki değildir forvet arkası... Mehmet'in en büyük eksikliği oyun içi devamlılığı. Evet, kalite var ama bunun devamlılığı bence Mehmet'in sorunu.



BAŞAKŞEHİR ARTIK ÇOK CİDDİ

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi elemesi öncesi Elia, Chedjou, Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç, Kerim Frei gibi takviyeler yaptı. Başakşehir'in gelecek sezon da şampiyonluk yarışında olabileceğini söyleyebilir miyiz?

Bence kesinlikle yarışın içinde olacak. Çünkü Başakşehir'in başarısı bir yıllık sürpriz bir oyun değil, bence gelişen oyunlarıyla ve buna uygun transferiyle bu yıl da kesinlikle yarışın içinde olacaklar. Evet, Cengiz Ünder belki kayıp olacak ama ben bunun yerinin dolacağını düşünüyorum. Kazanılan geliri de doğru transferlerde kullanırlarsa çok iyi bir kadro genişliği sağlanabilir ve hatta geçen seneden daha da verimli bir Başakşehir ortaya çıkabilir.





Mevlüt ve Gökhan bu sezon aynı takımda...



Kerim Frei, Beşiktaş'ta tam da istediklerini yapamamıştı, onun için de bir fırsat olacak. Beşiktaş'taki performansı Başakşehir'i tatmin etmez, kesin performans gösterecek diyemeyiz ama kulüp potansiyeline yatırım yaptı. Kariyeri için bu fırsatı iyi değerlendirmeli.



BURAK YILMAZ TRABZON'A İLAÇ OLUR

Trabzonspor orta sahaya Kucka'yı aldı. Forvet pozisyonu için Burak Yılmaz'la görüşüyorlar. Stoper ve orta sahaya birer takviye daha yapacaklar. Onların durumunu nasıl görüyorsunuz?

Kucka transferiyle başlarsak; Okay ile ikili olarak başarılı bir çizgi yakalayacaklarını düşünüyorum. Orayı birlikte götürebilirler. Öte yandan bence forvet bölgesi önemli. Diğer bölgeler halledilse bile N'Doye ile Rodallega yetmez. Burak transferi bu açıdan çok önemli, olursa burayı halledecektir. Herkesin kafasındaki soru şu: Bu isimlerle yeterli oyuna ulaşacak mı? Geçen senenin ikinci yarısında iyi bir gelişim vardı ama esas bu sene göreceğiz gelinecek noktayı. Şampiyonluk adayı mıdır, buna cevap vermek için oyunu görmemiz gerekir. Geçen sezon ikinci yarıda gelişmekle bu aynı şey kesinlikle değildir.



GÖZTEPE LİGE TUTUNUR

Anadolu'dan transferleriyle dikkatinizi çeken bir takım oldu mu?

Yeni çıkan takımlardan özellikle Göztepe, ligin denenmiş ve onay almış oyuncularıyla kadro kurma yolunda... Castro, Sabri... Fenerbahçe'den Hakan Çinemre'yi de tanıyorum. Ben bu kadronun ligde tutunma adına doğru bir oyun oynamasının yeterli olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Anadolu takımları için doğru yapılacak yabancı transferler hayati önem taşıyor. Bu noktada isabet sağlayan ligde tutunma bakımından avantajlı olur.