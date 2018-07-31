Cımbızla tarih ayıklıyorlar

Antalya
'da, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne izler taşıyan Karain Mağarası
'nda devam eden kazı çalışmalarında dişçi aletleriyle çıkarılan ve laboratuvarda elenip yıkanan tonlarca topraktan adeta cımbızla tarih ayıklanıyor. Döşemealtı ilçesindeki 500 bin yıl öncesine ışık tutan Karain Mağarası'nda 1946'dan bu yana kazı çalışmaları sürdürülüyor.
ÜÇ ELEKTEN GEÇİYOR
Dış duvarlarında kitabe ve nişler bulunan mağarada 35 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmalarında, dişçi aletleri, küçük mala ve fırça yardımıyla çıkarılan dolgu toprak, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bölgede, kovalarla 470 basamak aşağıdaki laboratuvara götürülüyor. Burada üç ayrı elekten geçirilen toprak, yıkanıyor, kurutulduktan sonra cımbız yardımıyla kemik parçalarından küçük materyallere, dokulara kadar tarihin izleri aranıyor.
SANTIM SANTIM
Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran, "Kazılarımız biraz meşakkatli. Mağara kazıları diğer kazılardan farklıdır. İğneyle kuyu kazmak tabiri var ya aynen onun gibi santim santim kazıyoruz. Geriye dönük hiçbir şeyin kaçmaması gerekiyor. Çalışmaların uzun yıllardan bu yana devam etmesinin nedeni budur" dedi.