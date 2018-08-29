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’nın akciğeri

’da yılda 2 bin 630 ton toz emip 610 milyon metreküp oksijen sağlayan Vakıf Zeytinliği, Antalyalılardan ilgi bekliyor

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Antalya’nın akciğeri
Antalya kent merkezindeki 2bin 630 dönümlük Vakıf Zeytinliği, 1 yılda 2 bin 630 ton toz emip 610 milyon metreküp karbondioksiti oksijene dönüştürüyor. Adeta kentin akciğeri olan alandaki 25 bin ağacın 9 bininden zeytin de elde ediliyor. Alanda son 4 yıldır aralarında bölgeye özgü tavşan yüreği türü de olmak üzere zeytin toplanıyor. 2009 yılında Ticaret Borsası () tarafından 29 yıllığına kiralanan alanda, 25 ortaklı Zeytinpark A.Ş. kuruldu.
ANTALYALILARA DAVET
Zeytinpark Genel Müdürü , zeytinliği Antalya'da yaşayanların bildiğini, ancak çoğunun içine hiç girmediklerinden yakındı. Vahdet Narin, vatandaşların ilgisini çekmek adına ATB'nin girişimde bulunduğunu söyledi. Narin, "Bu alanı Antalya'ya, Antalya'yı da bu alana kazandırmanın derdindeyiz. Ziyaretçi sayısının artması çalışıyoruz" dedi.
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Antalya’nın akciğeri
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