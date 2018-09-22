Antalya bilişim şehri oldu

Antalya
, en iyi gelişme gösteren teknokentler arasında bu yıl birincilik ödülü alan Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent
i sayesinde bilişim şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Teknokentte 120 firmanın yer aldığını dile getiren Antalya
Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, en iddialı oldukları sektörün turizm yazılımları olduğunu ifade etti. Turizm yazılımları konusunda Türkiye'de söz sahibi olduklarını belirten Yavuz, "10 otelden 6'sının yazılımı Antalya Teknokent firmasının ürünüdür, bu konuda liderliğimizi sürdürüyoruz" dedi. Teknokentte yaklaşık 40'a yakın firmanın yıllık cirosunun 10 milyon liranın üzerinde olduğunu dile getiren Yavuz, "Geçen yıl tüm şirketlerin cirosu 150 milyon lira civarındaydı. Bu yıl önemli bir ihracat gerçekleşti, 1 Eylül itibarıyla bakacak olursak geçen yılki rakamları geçmiş durumdayız" diye konuştu. ANTALYA ÇOK AVANTAJLI
Bugüne kadar 850 projeden 820'sinin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Yavuz, en iyi yükseliş gösteren teknoloji geliştirme bölgeleri arasında 35'inci sıradan 10'uncu sıraya yükselerek birincilik ödülü aldıklarını anımsattı. Yavuz, 10 yaşını geçmiş teknokentlerde ise 7. sırada olduklarını aktardı. Turizmin başkenti Antalya'yı teknolojinin merkezi haline getirmek istediklerine işaret eden Yavuz, bugün farklı teknokentlerle kıyaslandığında Antalya Teknokenti'nin olağanüstü avantajlara sahip olduğunu kaydetti.