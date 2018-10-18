Yörex rekor kıracak

Antalya lya Ticaret Borsası ( ATB ) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ( TOBB ) desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX ) için hazırlıklar sürüyor. ATB Başkanı Ali Çandır, 9 yıl önce Anadolu'nun potansiyelini harekete geçirmenin yollarını ararken doğan YÖREX'in, bugün bir Türkiye projesi haline geldiğini söyledi. Çandır, 2010'da 42 il ve 24 bin 609 ziyaretçiyle ilkini düzenledikleri fuarda bu yıl 72 il ve KKTC 'den 464 katılımcının olacağını bildirdi.

MARKETLER GELECEK

Fuarda bu yıl ulusal ve yerel market zincirlerinin üst düzey yöneticilerinin coğrafi işaretli ürünlerin raflarda yer alabilmesi amacıyla katılımcı firmalarla ikili görüşmeler yapılacağını ifade eden Çandır, "YÖREX'i 24 Ekim Çarşamba günü hep birlikte açacağız. Antalyalıları ve Antalya'da bulunanları, bir günde Türkiye turu yapmak isteyenleri ve memleket hasreti çekenleri 9. YÖREX'e bekliyoruz" dedi.