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rekor kıracak

Yöresel Ürünler , 124 Ekim’de açılıyor. 464 katılımcının olacağı fuarı 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Yörex rekor kıracak
Antalyalya Ticaret Borsası () tarafından Odalar ve Birliğinin () desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler () için hazırlıklar sürüyor. ATB Başkanı Ali Çandır, 9 yıl önce Anadolu'nun potansiyelini harekete geçirmenin yollarını ararken doğan YÖREX'in, bugün bir Türkiye projesi haline geldiğini söyledi. Çandır, 2010'da 42 il ve 24 bin 609 ziyaretçiyle ilkini düzenledikleri fuarda bu yıl 72 il ve 'den 464 katılımcının olacağını bildirdi.

MARKETLER GELECEK
Fuarda bu yıl ulusal ve yerel market zincirlerinin üst düzey yöneticilerinin coğrafi işaretli ürünlerin raflarda yer alabilmesi amacıyla katılımcı firmalarla ikili görüşmeler yapılacağını ifade eden Çandır, "YÖREX'i 24 Ekim Çarşamba günü hep birlikte açacağız. lıları ve Antalya'da bulunanları, bir günde Türkiye turu yapmak isteyenleri ve memleket hasreti çekenleri 9. YÖREX'e bekliyoruz" dedi.

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Yörex rekor kıracak
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