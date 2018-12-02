Zafere koşan örnek isimler

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kepez Belediyesi'ne ait Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hayatta tüm engelleri aşarak bugün çok iyi bir kariyere sahip olan önemli isimler Kepezli öğrencilerle bir araya getirecek. Engelleri aşarak kariyere koşanlar, başarı öykülerini Kepezli öğrencilerle paylaşacak.Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde saat düzenlenecek 'Engelleri Aşarak Zafere Koşanlar' etkinliğine otizimli mutlak kulak müzik dehası piyanist Taylan Hartavi, A.Ü. Engelli Koord. Birim Sorumlusu Bilgisayar Yazılım Uzmanı görme engelli Sarper Arıkan, A.Ü. Grentoloji Uzmanı ve Bedensel Engelli Berkay Engin, Uluslararası paralimpik komite tekerlekli sandalye dans sporu Avrupa şampiyonu ve bedensel engelli Abdülkadir Ünal, tiyatro sanatçısı standapçı Erman Eranıl, tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu ve bedensel engelli Cavit Torun, milli okçu Avrupa ikincisi bedensel engelli Zehra Özbey Torun ve Türkçe öğretmeni, üflemeli enstrümanlar müzisyeni görme engelli Selami Çiftçi katılacak.