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Papyonlu hoca emekli oluyor

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Papyonlu hoca emekli oluyor
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Şanl��, emekli olmaya hazırlanıyor. 1993 yılında kurucu olarak geldiği fakültede 26 yıl boyunca derslerine papyon takarak girmesi nedeniyle, okulda 'papyonlu hoca' olarak tanınan Dr. Şanlı'nın, 100'ün üzerinde papyonu var. 17 Şubat'ta emekliliğe ayrılacak olan Şanlı, "Neredeyse bu fakülte benim çocuğum" diye konuştu. Öğrencileriyle hep iç içe olmaya çalıştığını belirten Mustafa Şanlı, "Öğrenciler için 'Güzin Abiydim'. Öğrencilerin her türlü derdi, sorununda gelip konuşabileceği hocaydım" dedi.
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Papyonlu hoca emekli oluyor
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