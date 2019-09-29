İyilik meleği Çiğdem

Triatalon'da Balkan Şampiyonu olan Antalyalı mali müşavir Çiğdem Teker, sporcu kimliğinin yanı sıra hayırseverliği ilede gönüllere taht kurdu. Teker, muhtaç ailelerin ve çocukların yardımına koşuyor. Bunu tek başına gerçekleştiren Teker, yaptığı tüm iyilikleri kimse bilmeden ve görmeden gerçekleştiriyor. Bu yıl yüzlerce çocuğu giydiren ve hastası olan ailelerin çocuklarına yardımda bulunan şampiyon triatloncu, bundan sonrada sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalarını sürdüreceğini söyledi

50 KADINA İŞ İMKANI SAĞLADI

Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği üyesi olan ve aynı zamanda yönetiminde yer alan Çiğdem Teker, KOSGEB, İŞKUR ve AGİDER işbirliği ile sosyal sorumluluk projelerine katkı sağladığı belirtti. KOSGEB kredisi ile 50 kadının iş kurması projelerini gerçekleştirdiğini anlatan Teker'in en büyük neşe kaynağı ise 'Leo' isimli 'köpeği. Teker, "Leo ile moral bulup yorgunluğumu unutuyorum" dedi.