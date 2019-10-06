10 ülkeden 95 çocuk Manavgat’ta buluştu

BUGÜN NELER OLDU

TV kanalının 13'üncüsünü düzenlediği TV START Festivali Çocukları, Manavgat'a geldi. Manavgat'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezen çocuklar hem kendileri eğlendi, hem de ilçenin tanıtımına katkı sağladı. Manavgat Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen TV START Festivali'ne Ukrayna, Rusya, Bulgaristan, Kazakistan, Kosova, Arnavutluk, Romanya, Çekya, Vietnam, Güney Afrika olmak üzeri 10 farklı ülkedem toplam 95 çocuk ve anneleri katıldı. Festivalde çocuklar vokal, koreografi ve spikerlik alanında yarışacak.