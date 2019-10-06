Antalya’nın mıllı gururları

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda, Antalyaspor'dan Nazım Sangare, Aytemiz Alanyaspor'dan ise Efecan Karaca yer aldı.
Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında oynadığı futbolu attığı golle süsleyen Ufuk Akyol da başarısı ile milli formaya göz kırptı. Her oyuncu gibi milli takım hedefi olduğunu da vurgulayan Akyol, "Tabii ki milli takım hedefim var, her oyuncu için bu hedef vardır ama daha zamanım var"
dedi. GENÇLER DE SEÇİLDİ
ANTALYASPOR'UN genç yıldızı Doğukan Sinik U21 Milli Takım'ın Avusturya
ile oynayacağı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna davet edildi. Alanyaspor'dan ise Hamza Özdemir ve Veysel Karani Ünal,
U19 Milli Takım hazırlık kampı kadrosuna dahil edildi.