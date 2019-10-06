Antalya’nın mıllı gururları

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında oynadığı futbolu attığı golle süsleyen Ufuk Akyol da başarısı ile milli formaya göz kırptı. Her oyuncu gibi milli takım hedefi olduğunu da vurgulayan Akyol,dedi. GENÇLER DE SEÇİLDİANTALYASPOR'UN genç yıldızıile oynayacağı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna davet edildi.U19 Milli Takım hazırlık kampı kadrosuna dahil edildi.