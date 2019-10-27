Yaşam savaşında desteği futbol

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Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Yoğun Bakım ünitesinde kanser tedavisi gören 13 yaşındaki Batuhan Akbuz, yaşama futbol aşkı ile tutundu. Geçen yıl mayıs ayında kemik iliğinde tümör teşhisi konulan Batuhan Akbuz, üzücü hastalığının ardından Akdeniz Üniversite Hastanesi Çocuk Onkoloji Ünitesi'nde tedavi altına alındı.Hastalığı kısa sürede tüm vücuduna yayıldı. Doktorların son çabasına rağmen tümör Batuhan'ın beynine de sıçradı. Doktorlar Batuhan'a beyin ameliyatı yaptı. Daha sonra Batuhan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildi. Gazipaşa Avukat Kemal Akça İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi olan ve okulunda başarısı ile söz ettiren Batuhan Akbuz, eğitim hayatına ara vermek zorunda kalırken, en büyük moral kaynağı ise futbol oldu. Yoğun bakım ünitesindeki tedavi sürecinde koyu taraftarı olduğu Beşiktaş'ın maçlarını takip eden Batuhan Akbuz, "Beşiktaş da zor bir dönem geçiriyor. Ben de zor bir dönem geçiriyorum. Ama inanıyorum ki Allah'ın da yardımı ile hem ben, hem de Beşiktaş bu zor zamanları aşacağız. Kartallar zorlukları aşmasını bilir" şeklinde konuştu.Babası Celal Akbuz'u 6 yaşında trafik kazasında kaybeden Batuhan'a hem anne hem babalık yapan anne Gülcan Akbuz da oğlunun bu zorlu savaşında yanından bir an olsun ayrılmıyor. Gülcan Akbuz, "Batuhan'ın en büyük arzusu Beşiktaşlı futbolcuların imzalı forması. Eğer forma gelirse büyük bir moral olacak" ifadelerini kullandı.