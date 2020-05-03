Serçe’ye 6 bin liralık ceza

ANTALYA'NIN Manavgat Sanayi Sitesi'nde geçen salı gecesi yaşanan olay pes dedirtti. Bir şüpheli ölüm nedeniyle sanayide bulunan cumhuriyet savcısı ve polislerin gözü önünde drift yapan kırmızı renkli Serçe model otomobil, polislerin dur ihtarına uymadı. Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıkan otomobil, drift yaparak gittiği trafik ışıklarından 'U' dönüşü yapıp, çevre yolunda gözden kayboldu.

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Çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelemesinde 06 LCA 43 plakalı otomobilin, Kemal Güneş'e ait olduğu tespit edildi. Polis merkezine davet edilen Kemal Güneş, kendisinin o saatte evinde olduğunu, otomobile binmediğini ve drift yapmasının söz konusu olmadığını iddia etti. Görevlilerin güvenlik kamera görüntülerini izlettirmesinin ardından Kemal Güneş, suçunu kabul etti. Kemal Güneş'e 6 bin 429 TL ceza uygulandı. Ehliyete ve otomobile de 60 gün el konuldu.