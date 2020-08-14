Bir ayrılık türküsü

Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya Köyü'nde oturan Kadriye –Mehmet Kemal Öztürk çiftinin 14 yaşındaki oğulları Niyazi Öztürk 3'üncü kez lösemiyi yendi. 4'üncü kez lösemiye yakalanan Niyazi amansız hastalığa karşı mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Hastane odasında sazı ve türküleri ile herkese yaşama umudu veren Niyazi'nin ölümü Antalya ve Burdur'u yasa boğdu. Onunla aynı odada kalıp hastalığı yenen arkadaşları ise öldüğüne inanmak istemedi.Niyazi'nin amansız hastalıkla mücadelesi 2009 yılında 3 yaşındayken başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji servisinde tedavi gören Niyazi, hastalığı 2 yılda yenmeyi başardı. Hastalığı yenen Niyazi Öztürk, Bucak'a dönerek yaşıtları gibi parklarda oynamaya başladı. Anne ve babası Kadriye – Mehmet Kemal Öztürk kötü günlerin geride kaldığını düşünürken Niyazi, 4 yıl sonra 2013'de hastalığı yeniden yakalandı ama direnciyle bunu da yendi. Öztürk ailesi oğullarının iyileşememe durumuna karşı kök hücre yapılması için yeniden çocuk yapmaya karar verdi. Şu an 6 yaşında olan tek yumurta ikiz kızları Elif ve Zeynep, ağabeyleri üçüncü kez hastalığa yakalanınca gönüllü verici oldu. Vücut dinerci daha yüksek olan Elif'te ağabeyine kök hücre hakli yapıldı. Nakil yüzde yüz başarılı oldu. Bir ay steril odada kalan Niyazi kanseri 3'üncü kez kanseri yendi.Hayata hep umutla bakan ve etrafına hep sevgi veren Niyazi, iyileştikten birkaç ay sonra lösemiye 4'üncü kez yakalandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne tedavisine başlanan Niyazi Öztürk'ün vücudu illet hastalığa 4'üncü kez kaldıramadı. Doktorları bütün uğraşı ve ailesini ve kardeşlerinin çırpınışı yetmedi. Niyazi Öztürk, hayatını kaybetti. 12 Ağustos tarihinde memleketi Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya köy mezarlığında ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Niyazi'nin ölümü Antalya ve tüm Burdurluları üzdü. En çokta Niyazi ile aynı odada tedavi olup onu sazını ve türküleri ile yaşama tutunarak hastalığı yenen arkadaşları üzüldü.