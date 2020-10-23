Triatlonda zirvede yer aldık

2019 YILINDA takımlar kategorisinde 2'nci olan Antalyaspor Triatlon Takımı, 2020 yılında da aldığı başarılı sonuçları sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl 5 olan yarış sayısı bu yıl 2'ye indi ancak kırmızı beyazlılar, kürsüye çıkma başarısını devam ettirdi.Sezonun ilk yarışı Ordu'da yapılırken sezonun 2'nci ve son yarışı İstanbul Beylükdüzü'nde gerçekleştirildi. Ordu'daki ilk yarışta olduğu gibi bu yarışta da Bahadır Tama genel klasman ve yaş grubunda altın madalya almaya başardı.İstanbul'da yarış öncesi yağan yağmur denizde akıntıya sebep olurken, bisiklet yarışı da tamamen ıslak zeminde yapıldı. Bahadır Tama, yarışı 1 saat 10 dakikalık sürede tamamlayarak kürsünün zirvesinde yer aldı.