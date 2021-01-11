Portakalda aracılar kazanıyor

TÜRKİYE'DE üretilen narenciyenin önemli merkezlerinden Antalya'da iklimsel değişimler hem fiyatları hem de rekolteyi vurdu. Mayıs ayında meydana gelen ani hava değişim çiçeklenme dönemindeki narenciye ve zeytin ağaçlarını olumsuz etkilerken, son darbe ise sonbahar ve kış aylarında yaşanan sel ve dolu felaketleri oldu. Özellikle batı ilçelerinde narenciye üretiminde büyük rekolte kaybı yaşandı.Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, TÜİK verilerine göre narenciye ürünlerinde yüzde 21 civarında rekoltede düşüşü olduğunu söyledi. Bunun bazı bölgelerde çok daha yüksek olduğunun altını çizen Çandır, "Bazı üreticilerimizde yüzde 80, bazılarında yüzde 50 gibi azalmalar söz konusu. Doğal olarak rekolte azlığı nedeniyle halde fiyatlar yükseldi" ifadelerini kullandı. Bunun fiyatlara da yansıdığının altını çizen Ali Çandır, "Geçtiğimiz yıl bu dönemde kilogramı 1.7- 2.6 TL arasında olan portakal fiyatı şu anda halde 6-8 TL arasında" dedi. Tüketicilere çağrıda da bulunan ATB Başkanı Ali Çandır, "Alışkanlıklarımızı biraz değiştirerek, belki taneyle alarak, çok alıp çöpe atmak yerine idareli kullanarak bu dönemi geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ise konuşulan fiyatların çiftçinin eline geçmediğini söyledi. Sarıçobanoğlu, "Finike'nin çiftçisi şu anda 3-4 TL arasında ürününü satmaktadır. Marketlerde 12- 13 TL etiketler duymaktayız. Tabii tüketiciye gidinceye kadar olan sürede kar payları çiftçinin suçu değil, tüccarların ve komisyoncuların suçudur. Fiyat ürün azaldığında daha da yükselebilir ama biz çiftçi olarak yükselmesini istemiyoruz. 4 TL- 3.50 TL bizim çiftçimizin kurtuluşudur" açıklamasında bulundu.Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ATB Başkanı Ali Çandır'ın 'taneyle alalım' önerisine sıcak bakmadığını söyledi. Sarıçobanoğlu, "Market raflarında taneyle falan yumurta mı satıyoruz ki portakal narenciyede böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü fiyatların çok aşırı olacağını da düşünmüyorum. Çünkü tüketiciyi de üreticiyi de düşünmek lazım. Çok aşırı bir fiyat farkı olursa devletimiz ona müdahale eder" şeklinde konuştu.