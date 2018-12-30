Trump: Parayı ödeyin yoksa Meksika sınırını tamamen kapatırım

enato'daki Demokrat Partililere Meksika sınırına duvar ödeneğini ve göçmen yasasında değişiklikleri kabul ettirmek için baskıyı artıran Başkan Trump, "Ya bunları verirsiniz ya da güney sınırını tümüyle kapatırım" restini çekti:

DEMOKRAT PARTİLİLERE BASKI

"Her şeye engel çıkaran Demokratlar, bize duvarı tamamlamak için gereken parayı vermez ve ülkemize yük olan gülünç göçmen yasalarını değiştirmezse, güney sınırını tümüyle kapatmak zorunda kalacağız."

"Duvar inşa edeceğiz ya da güney sınırını kapatacağız. Otomobil sanayimizi ait olduğu Birleşik Devletler'e geri getireceğiz. Çok sayıda şirketimiz ve istihdamımız aptalca Meksika'ya yollanmadan NAFTA öncesine döneceğiz. Ya duvarı inşa edip bitireceğiz ya da sınırı kapayacağız……"

Beyaz Genel Sekreteri atanacak olan Bütçe Direktörü Mick Mulvaney, Trump'ın yılbaşı tatilini Florida'daki malikanesinde geçirme planını iptal ettiğini, federal hükümetin kısmi kapanması krizi nedeniyle Washington'da kalacağını duyurdu.

Yılbaşı tatilinin ardından, federal hükümet 13 gün kısmen kapalı kaldıktan sonra, gelecek perşembe Kongre açılacak. Kasımdaki ara seçimleri kazanmış olan yeni isimler, Kongre'deki yerlerini alacak. Yani Trump'ın duvar bütçesine onay vermiş Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi çoğunluğun yerine Demokrat çoğunluk gelecek, Senato'da ise Cumhuriyetçi çoğunluk korunacak. Ama Senato'da duvar ödeneğine onay için gereken 60 oyu tutturmak, bazı Demokratların desteğini almaya bağlı.

Trump'ın ilk 5.7 milyar dolarlık duvar ödeneği talebine Demokrat Partililer '1.6 milyar dolardan fazlasının çıkmayacağı' yanıtını verdi, bunun üzerine Trump 5 milyar doların biraz altına inmeye razı geldi, ama hala aradaki fark çok büyük.