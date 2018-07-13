‘Yeni’ Mamak

İlçenin çehresini değiştiren yatırımların yanı sıra aydınlatılmış sokakları, caddeleri, parkları ve mahalleleri ile vatandaşlara yirmi dört saat hizmet veren bir ilçe haline gelen Mamak
'ta, park, ağaçlar, sokaklar ve fiziki yatırımlara takılan ışıklar geceleri görsel bir şölen oluşturuyor. Parklara aileleri ile birlikte gelen vatandaşlar aydınlatma sayesinde hem güvenli hem de huzurlu bir şekilde dinlenme imkanı buluyor. Aydınlatma çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğü ilçede, renk geçişli havuz aydınlatmaları, parklardaki dekoratif aydınlatmalar, saat kuleli meydanlardaki aydınlatmalar ve yatırımlarda ki cephe aydınlatmaları modern görünümüyle ilçenin imajını değiştirirken, vatandaşlardan da tam not alıyor. GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Çeşitli süs bitkileri ile ilçenin değişik mekanları yeşilin güzelliklerini istenilen düzeyde sergilerken, geceleri de değişik renkli ışıklar ve su havuzları ile büyüleyici bir güzellik ortaya çıkıyor. Aydınlatma çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, cadde, sokak ve parklarda gerçekleştirilen çalışmaların ilçeyi daha da hareketlendirdiğini belirtti. Mamak'ın yatırımcıların da gözdesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Mamak'ı ışıl ışıl parıldayan bir ilçe haline getirdik. Mamak artık göz kamaştırıyor" ifadelerini kullandı.