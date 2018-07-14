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Koloğlu: dinamizm katacak

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Koloğlu: Yeni kabine dinamizm katacak
TÜRKIYE İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni isimlerle tazelenen kabinenin Cumhurbaşkanı 'ın liderliğinde ülkemizi mutlu yarınlara taşıyacak hizmetlerde bulunacağına inandığının altını çizen İNTES Başkanı Celal Koloğlu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabinede yer alan her biri kendi alanında deneyim ve bilgi birikimine sahip yeni bakanlarımız ve Cumhurbaşkanı yardımcımız ekonomi, siyasi ve sosyal alanda yapılacak reformlara yeni bir dinamizm katacaklardır" ifadelerini kullandı.
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Koloğlu: Yeni kabine dinamizm katacak
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