BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara Valisi Vasip Şahin'in ev sahipliğinde, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Muhtarlar Buluşması" programına katıldı. İlçe sorunları ve talepler masaya yatırıldı.Muhtarların şehir yönetiminde aktif rol alması gerektiğini belirten Ankara Valisi Vasip Şahin, "Fakir, yalnız ve kimsesiz vatandaşlarımıza sahip çıkalım koruyup gözetelim. Gazilerimizi ihmal etmeyelim" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da başkentte devam eden projeleri anlattı. Başkan Tuna, su fiyatlarında bu nedenle indirim yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Ankara'da suyun tadı daha da güzelleşecek. Özellikle yeni mahalle olan köylerde hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunacağını düşünüyorum"