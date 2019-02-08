Kahramankazan’a 150 yataklı hastane

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Kahramankazan'a yapılacak tam teşekküllü 150 yataklı devlet hastanesinin temeli ay sonunda atılacak. Başkan Lokman Ertürk, ilçelerini sağlık alanında önemli bir değere daha kavuşturacak olan hastanenin, çevre ilçeler için de önemli bir sağlık merkezi olacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi arasında yürütülen çalışmalar sonunda yapılması planlanan 150 yataklı devlet hastanesi projesinde geri sayım sürüyor. Başkan Lokman Ertürk ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri hastane projesine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Buna göre, Kahramankazan Belediyesi tarafından yürütülen imar çalışmaları sonrasında 52 bin 626 metrekarelik alan üzerine kurulması planlanan hastane inşaatının temeli ay sonunda atılacak. Tam teşekküllü hastanede odalar tek ve çift kişilik olacak. Modern mimari yapısıyla dikkat çekecek hastanede son teknoloji tıbbi cihazlar kullanılacak.