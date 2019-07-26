Şelale park için Başkan Altınok’a teşekkür ettiler

Keçıören Belediyesi, Büyük Keçiören Şelalesi üzerinde sürdürdüğü park yapım çalışmalarını tamamladı. Park yapımı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a çok teşekkür eden mahalle sakinleri, "Efsane Başkan Turgut Altınok teşekkürler" yazan bir de pankart astılar. Keçiören'e yakışır parkların sayısını artırma sözü veren Başkan Altınok'un talimatıyla Keçiören Büyük Şelalesi üzerindeki kayalık bölgede 1400 metrekare alan üzerine yapılan Şelale Park'a ilk etapta top mazı, gül, ıhlamur, akçaağaç, mavi servi, leylandi gibi birçok türde 439 bitki dikildi. Çocuk oyun alanının da yerleştirileceği parkın yapımından mutlu olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, "Burada düğün salonu vardı, gürültüsünden, otopark sıkıntısından bıkmıştık, ayrıca ağaçları da kesip binalarımızın önünü kapatmıştı, şimdi önümüz açıldı, nefes alacağımız bir yer oldu, Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dediler.

PARKLARA FIDANLAR DIKILDİ

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca 398 metrekare alan üzerine kurulu Söğütlü Parkı'nda da oyun seti ve fitness aletlerinin tamirini gerçekleştirirken 190 bitki dikimi, 20 kilogram çim tohumu ekimi yapıp, 15 metreküp de gübre döktüler.