Mamak’ta 7’den 70’e keyifli akşamlar

BUGÜN NELER OLDU

MAMAK Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz akşamı eğlenceleri ve yaz sineması" etkinlikleri ile 7'den 70'e herkes keyifli vakit geçirmeye devam ediyor. Etkinliğin bu seferki konukları ise Ege Mahallesi sakinleri oldu. Yaz akşamı eğlencelerinin nabzının attığı Mamak'ta mahalle sakinleri birçok sürpriz gösteriyle gecenin tadını doyasıya çıkardı. Çocuklar oyun alanında eğlencenin tadına varırken büyükler ise sinema gösterimi ile keyifli zaman geçirdi. Tüm Mamaklıları şenliklere davet eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Düzenlediğimiz etkinliklerle mahalle kültürünü yaşatmanın hazzını, bu güzel gecede vatandaşlarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu düzenleyeceğimiz daha birçok etkinlikte paylaşmak dileğiyle, geceye renk katan herkese teşekkür ediyorum" dedi.