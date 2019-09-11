Baca indiriminde son 5 gün

BÜYÜKŞEHIR Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, baca temizliği için vatandaşlardan gelen yoğun talebi zamana yaymak ve taleplere kış gelmeden cevap vermek için 15 Nisan'da başlattığı yüzde 25 indirim uygulaması 15 Eylül tarihinde sona erecek. Kış aylarında görülen karbon monoksit zehirlenmeleri ve yangınların önemli bir bölümünün bacaların tıkanması sonucu meydana geldiğini hatırlatan İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, vatandaşlara düzenli olarak apartman, konut ve işyerlerinin bacalarını temizlettirmeleri konusunda uyardı. Doğalgaz ve diğer yakıt atıklarının hava çıkış noktası olan bacaların temizliği için kış aylarında vatandaşlardan yoğun talep geldiğini hatırlatan yetkililer, kış aylarında sıkışık yaşanmaması için ilkbahar ve yaz aylarında da temizlik çalışmaları gerçekleştirildiğini söylediler. Yetkililer, bacaların yakıtların yanmadığı bu dönemde temizlenmesinin hem vatandaşların kendi güvenlikleri hem de itfaiyenin daha verimli çalışabilmesi açılarından daha doğru olacağına dikkat çektiler.

"BACANIZI HER YIL TEMİZLETİN"

Baca yangınlarından korunmak için sanayide 3 veya 6 ayda, hanelerde de yılda en az bir kere bacaların temizletilmesinin hayati öneme sahip olduğunu aktaran yetkililer; vatandaşlara seslenerek, "Evlerinizde bacalarınızı kendiniz değil, mutlaka profesyonel itfaiye ekiplerine yılda bir kez temizletin" uyarısında bulundular.Bacalarını temizletmek isteyen vatandaşların, Turgut Özal Bulvarı No: 9 İskitler adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na müracaat etmesi ve baca temizliği ücretini yatırması gerekiyor.



FİYAT LİSTESİ:

Soba - Kombi bacası :45 TL. %25 indirimli 33,75 TL. Kazan bacası tekli :90 TL. %25 indirimli 67,50 TL. Kazan bacası çiftli :190 TL. %25 indirimli 142,50 TL. Sanayi ve lokanta bacası :240 TL. %25 indirimli 180 TL. Şömine bacası :90TL. %25 indirimli 67,50 TL. Barbekü bacası :90 TL. %25 indirimli 67,50 TL.