Sevda 5 dakika dolmadan altına koştu

2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışları ve Dünya Gençler Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Kulübü'nün milli sporcuları Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Havva Elmalı mutluluklarını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile paylaştı. Yaşar'ı Kulüp Başkanı Birgül Bek ve Antrenörleri Hasan Deniz Kalaycı ile birlikte ziyaret eden sporcular, madalyalarını getirdi.

5 DAKİKANIN ALTINDA KOŞTU

43 ülkeden, tüm engel gruplarından 344 sporcunun katıldığı 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışları'nın 7'nci etabı olan Tunus müsabakalarında 1500 metre koşusunu 4.59.00 derecesi ile koşarak tamamlayan ve 1'inci olan Sevda Kılınç Çırakoğlu, 1500 metreyi 5 dakikanın altında koşan ilk görme engelli kadın sporcu oldu. Başarılı sporcu Havva Elmalı ise Notwill kentinde düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda 800-1500 metrede Dünya Şampiyonu ve 400 metrede ise Dünya 2'incisi olarak Türkiye'ye gurur yaşattı.