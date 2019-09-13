Bır günde 36 bın lıra ceza yazıldı

2019-2020 eğitim- öğretim yılının başlaması ile birlikte 9 Eylül'de Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimlerin, ülke genelinde eş zamanlı "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında Ankara'da da okul servis araçları 126 ekiple denetlendi. Denetimde eksik belge bulunduran ve kurala uymayan şoförün gözünün yaşına bakılmadı.

BİN 494 SERVİS DENETLENDİ

Okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda bin 73 okul servis aracı denetlendi. Okul Servis Aracı Yönetmeliği hükümlerine göre eksiklikleri bulunan ve kural ihlali tespit edilen 33 servis aracına cezai işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı uygulamalarda ise toplam 421 servis aracı denetlendi. Bu araçlardan 48'ine işlem yapıldı, 14'ü trafikten men edildi. Denetlemelerde 16 servisin muayenesiz olduğu, 4 servisin sigortasız olduğu ve 15 servisin ışıkları amaçsız kullandığı tespit edildi. 15 servisede muhtelif maddelerden cezai işlem uygulandı Kurallara uymayan sürücülere toplam 36 bin 20 TL ceza uygulandı. Ankara genelinde korsan servis taşımacılığını engellemek amacıyla gerekli planlamalar ve görevlendirmeler de yapıldı. İlimizde ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda 02-06 Eylül tarihlerinde bin 460 öğretmene "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi. Okul servis sürücülerine, rehber personele ve öğrencilere yönelik "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Bu Yolda Hep Birlikteyiz", "Kırmızı Düdük" kampanyaları çerçevesinde trafikte farkındalık yaratmak amacıyla bilinçlendirme eğitimlerine devam edileceği bildirildi. 09-13 Eylül tarihlerinde trafik yoğunluğunun bulunduğu ana arterler ile kavşaklarda okul çağındaki çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla saat 07.30'dan itibaren her ilçede personel görevlendirmesi yapıldı.