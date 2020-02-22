Change oyununu polis çözüyor

Dolandırıcılık çetelerinin, çalıntı veya hak mahrumiyeti bulunan araçları, ağır hasarlı ya da trafiğe çıkamayacak durumdaki araçlardan aldıkları motor ve şasi numaralarıyla satmaları çok sayıda kişiyi mağdur ediyor. Polis ekipleri, suç örgütlerinin "change" olarak bilinen yöntemle vatandaşları mağdur etmeye yönelik illegal faaliyetlerini engellemek için aralıksız çalışıyor. Operasyonlarda "change" şüphesiyle el konulan araçlar, incelenmesi talebiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerde bulunan ve aralarında Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün de bulunduğu ülke genelindeki 10 kriminal polis laboratuvarına gönderiliyor. Gölbaşı'nda bulunan laboratuvara getirilen araçlar, alanında uzman kriminal polislerce titizlikle incelenerek gerçek kimliklerine kavuşturuluyor. Laboratuvarda görevli iz inceleme uzmanı Nejdet Ören, kriminal polis laboratuvarına gelen araçların motor veya şasi numarasında değişiklik (change) yapılıp yapılmadığını incelediklerini, daha sonra "change" araçların gerçek plaka, motor ve şasi numarasının tespit edilerek kimliklendirildiğini söyledi.ÖREN, change araç mağduru olmamaları için vatandaşlara uyarılarda bulundu: Piyasayagöre çok uygun fiyatta ikinci el araç alacaklarsa, aracın motor ve şasi numarasının, ruhsattaki motor ve şasi numarasıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edilmeli. Araçlarına ekspertiz yaptırdıklarında, bu motor ve şasi numarasının bulunduğu bölgelerde ve yakınlarında fabrikasyonbir işlem olup olmadığı bilgisini ekspertiz yapan firmadan istesinler. İkinci el aracın boya, değişen ve hasar bilgisi olmasına karşın, ekspertiz işlemi sonucu araçta boya, değişen parça ve hasar kaydı olmaması durumu bizim için çok önemli. Bu araçların muhtemel 'change' araç olduğunu değerlendiriyoruz"

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